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"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина" - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 24.11.2023 (обновлено: 12:30 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vilders-1911478862.html
"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"
"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина" - РИА Новости, 24.11.2023
"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"
Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:15
2023-11-24T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
герт вилдерс
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции ЕС, пишет украинское издание Kyiv Independent.&quot;Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо &lt;...&gt; может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС&quot;, — заявил изданию нидерландский журналист Герт Хан.По мнению украинцев, победа "Партии свободы" (PVV) Вилдерса на парламентских выборах знаменует собой "конец эпохи", когда Нидерланды были безоговорочным союзником Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украине, связывая такую поддержку с ослаблением обороноспособности собственной страны, отметили в издании.В KI также обеспокоены "пророссийскими" взглядами самого политика. Журналисты напомнили, что Вилдерс высказывался против русофобии на Западе и отмечал негативный эффект антироссийских санкций для экономики Нидерландов.&quot;Растет беспокойство, что эта тенденция (к победе ультраправых партий на выборах. — Прим. ред.) распространится по всему Евросоюзу&quot;, — сказала украинцам научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд.В Нидерландах 22 ноября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. В них участвовали 26 партий, среди крупнейших — правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA), возглавляемый бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом, и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).По предварительным данным, PVV набирает 37 мест в парламенте. Чтобы завоевать большинство, нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.
https://ria.ru/20231123/putin-1911218142.html
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891183531.html
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в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, партия свободы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Герт Вилдерс, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, Партия Свободы
"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"

KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут вместе выступить против антироссийских санкций

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции ЕС, пишет украинское издание Kyiv Independent.
«

"Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо <...> может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС", — заявил изданию нидерландский журналист Герт Хан.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Сидеть и наблюдать". На Западе возмутились новым "союзником Путина" в НАТО
Вчера, 04:12
По мнению украинцев, победа "Партии свободы" (PVV) Вилдерса на парламентских выборах знаменует собой "конец эпохи", когда Нидерланды были безоговорочным союзником Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украине, связывая такую поддержку с ослаблением обороноспособности собственной страны, отметили в издании.
В KI также обеспокоены "пророссийскими" взглядами самого политика. Журналисты напомнили, что Вилдерс высказывался против русофобии на Западе и отмечал негативный эффект антироссийских санкций для экономики Нидерландов.
«

"Растет беспокойство, что эта тенденция (к победе ультраправых партий на выборах. — Прим. ред.) распространится по всему Евросоюзу", — сказала украинцам научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд.

В Нидерландах 22 ноября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. В них участвовали 26 партий, среди крупнейших — правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA), возглавляемый бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом, и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
По предварительным данным, PVV набирает 37 мест в парламенте. Чтобы завоевать большинство, нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаГерт ВилдерсВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзПартия Свободы
 
 
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