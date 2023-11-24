https://ria.ru/20231124/vilders-1911478862.html

"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"

"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина" - РИА Новости, 24.11.2023

"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:15

2023-11-24T05:15

2023-11-24T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

герт вилдерс

виктор орбан

роберт фицо

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/60/1489996063_0:0:5924:3333_1920x0_80_0_0_77846e519bfd75c3f4b8862272403179.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции ЕС, пишет украинское издание Kyiv Independent."Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо <...> может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС", — заявил изданию нидерландский журналист Герт Хан.По мнению украинцев, победа "Партии свободы" (PVV) Вилдерса на парламентских выборах знаменует собой "конец эпохи", когда Нидерланды были безоговорочным союзником Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украине, связывая такую поддержку с ослаблением обороноспособности собственной страны, отметили в издании.В KI также обеспокоены "пророссийскими" взглядами самого политика. Журналисты напомнили, что Вилдерс высказывался против русофобии на Западе и отмечал негативный эффект антироссийских санкций для экономики Нидерландов."Растет беспокойство, что эта тенденция (к победе ультраправых партий на выборах. — Прим. ред.) распространится по всему Евросоюзу", — сказала украинцам научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд.В Нидерландах 22 ноября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. В них участвовали 26 партий, среди крупнейших — правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA), возглавляемый бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом, и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).По предварительным данным, PVV набирает 37 мест в парламенте. Чтобы завоевать большинство, нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.

https://ria.ru/20231123/putin-1911218142.html

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891183531.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, партия свободы