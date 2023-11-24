"Признак конца". На Украине пришли в ужас из-за плана "друзей Путина"
KI: Вилдерс, Орбан и Фицо могут вместе выступить против антироссийских санкций
© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс принесет Киеву проблемы, его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции ЕС, пишет украинское издание Kyiv Independent.
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"Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо <...> может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС", — заявил изданию нидерландский журналист Герт Хан.
По мнению украинцев, победа "Партии свободы" (PVV) Вилдерса на парламентских выборах знаменует собой "конец эпохи", когда Нидерланды были безоговорочным союзником Киева. PVV выступает против военной и финансовой помощи Украине, связывая такую поддержку с ослаблением обороноспособности собственной страны, отметили в издании.
В KI также обеспокоены "пророссийскими" взглядами самого политика. Журналисты напомнили, что Вилдерс высказывался против русофобии на Западе и отмечал негативный эффект антироссийских санкций для экономики Нидерландов.
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"Растет беспокойство, что эта тенденция (к победе ультраправых партий на выборах. — Прим. ред.) распространится по всему Евросоюзу", — сказала украинцам научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд.
В Нидерландах 22 ноября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. В них участвовали 26 партий, среди крупнейших — правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Вилдерсом, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA), возглавляемый бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом, и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
По предварительным данным, PVV набирает 37 мест в парламенте. Чтобы завоевать большинство, нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.