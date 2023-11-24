https://ria.ru/20231124/utechka-1911476362.html
"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки"
"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки" - РИА Новости, 24.11.2023
"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки"
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в образовательном уровне населения возник провал, сообщает украинское издание Kyiv Independent. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:57
2023-11-24T03:57
2023-11-24T03:57
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в образовательном уровне населения возник провал, сообщает украинское издание Kyiv Independent."Множество образованных людей, <...>, собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они", — опасаются журналисты.В издании отметили, что доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. При этом среди покидающих страну граждан также много детей, обратили внимание в KI.Журналисты добавили что восстановление "человеческого капитала" — это очень сложный процесс. По их словам, "утечка мозгов" отбросит Украину на многие годы назад."Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <...>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы", — заключили в KI.Украина сталкивается с серьезными экономическими и социальными проблемами. На прошлой неделе бывший премьер-министр Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки"
KI: в образовательном уровне украинцев возник провал из-за "утечки мозгов"