https://ria.ru/20231124/utechka-1911476362.html

"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки"

"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки" - РИА Новости, 24.11.2023

"Отбросят назад". На Украине забили тревогу из-за опасной "утечки"

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в образовательном уровне населения возник провал, сообщает украинское издание Kyiv Independent. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T03:57

2023-11-24T03:57

2023-11-24T03:57

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в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в образовательном уровне населения возник провал, сообщает украинское издание Kyiv Independent."Множество образованных людей, <...>, собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они", — опасаются журналисты.В издании отметили, что доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. При этом среди покидающих страну граждан также много детей, обратили внимание в KI.Журналисты добавили что восстановление "человеческого капитала" — это очень сложный процесс. По их словам, "утечка мозгов" отбросит Украину на многие годы назад."Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <...>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы", — заключили в KI.Украина сталкивается с серьезными экономическими и социальными проблемами. На прошлой неделе бывший премьер-министр Николай Азаров назвал страну банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html

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