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В Дагестане заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот - РИА Новости, 24.11.2023
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11:32 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/usynovlenie-1911527359.html
В Дагестане заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот
В Дагестане заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот - РИА Новости, 24.11.2023
В Дагестане заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот
Жители Дагестана готовы оказать помощь беженцам из Палестины, некоторые хотят усыновить детей-сирот, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:32
2023-11-24T11:32
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
махачкала
общество
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Жители Дагестана готовы оказать помощь беженцам из Палестины, некоторые хотят усыновить детей-сирот, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства труда и социального развития республики Надия Джамалудинова. В четверг минтруд Дагестана объявил об открытии в Махачкале штаба по сбору гуманитарной помощи для палестинских беженцев. При этом жители могут позвонить по номерам горячей линии, и их проконсультируют по вопросам оказания помощи. "Со вчерашнего дня, как открылась горячая линия наша, люди звонили, спрашивали, есть ли дети-сироты, есть ли возможность их усыновить. У нас такой информации, естественно, нет, пока они не прибудут. На каждого беженца будет составлен социальный паспорт, там будет указана вся информация", – сказала Джамалудинова. По ее словам, также звонящие интересуются, какие беженцам нужны продукты питания, одежда, обувь, детские товары и игрушки. "Есть люди, которые хотят перечислить деньги, но специализированного счета у нас нет, пока только сбор гуманитарной помощи", – пояснила собеседница агентства. Ранее председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что республика подготовила места для размещения до 200 беженцев из Палестины.
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палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махачкала, общество
Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Махачкала, Общество
В Дагестане заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот

Дагестанцы заявили о готовности усыновить палестинских детей-сирот

© AP Photo / Hatem AliРазрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 ноя - РИА Новости. Жители Дагестана готовы оказать помощь беженцам из Палестины, некоторые хотят усыновить детей-сирот, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы министерства труда и социального развития республики Надия Джамалудинова.
В четверг минтруд Дагестана объявил об открытии в Махачкале штаба по сбору гуманитарной помощи для палестинских беженцев. При этом жители могут позвонить по номерам горячей линии, и их проконсультируют по вопросам оказания помощи.
«
"Со вчерашнего дня, как открылась горячая линия наша, люди звонили, спрашивали, есть ли дети-сироты, есть ли возможность их усыновить. У нас такой информации, естественно, нет, пока они не прибудут. На каждого беженца будет составлен социальный паспорт, там будет указана вся информация", – сказала Джамалудинова.
По ее словам, также звонящие интересуются, какие беженцам нужны продукты питания, одежда, обувь, детские товары и игрушки.
"Есть люди, которые хотят перечислить деньги, но специализированного счета у нас нет, пока только сбор гуманитарной помощи", – пояснила собеседница агентства.
Ранее председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что республика подготовила места для размещения до 200 беженцев из Палестины.
 
ПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМахачкалаОбщество
 
 
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