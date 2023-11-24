https://ria.ru/20231124/ukraina-1911752903.html

На Украине заявили, что могут оплатить лишь половину возможностей обороны

На Украине заявили, что могут оплатить лишь половину возможностей обороны - РИА Новости, 24.11.2023

На Украине заявили, что могут оплатить лишь половину возможностей обороны

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что госбюджет в следующем году способен профинансировать лишь... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T23:01

2023-11-24T23:01

2023-11-24T23:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что госбюджет в следующем году способен профинансировать лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны, который и так не способен закрыть потребности ВСУ, по его словам, Киев и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружений. "Вместе с министром обороны (Рустемом) Умеровым провели рабочую встречу с украинскими производителями оборонно-промышленного комплекса... мы с отечественным производством все равно далеки от закрытия потребности сил обороны. И будем и дальше зависимы от внешних поставок наших партнеров", - написал Камышин в своем Telegram-канале. По его словам, имеющихся в бюджете средств хватает на контрактацию примерно половины способностей отечественного рынка в следующем году. Также он отметил, что есть переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом. Как заявлял в ноябре Шеф Пентагона Ллойд Остин, контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 миллиардов долларов помощи с начала конфликта. Ранее Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс) во время встречи в Киеве с Владимиром Зеленским заявил, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский