https://ria.ru/20231124/ukraina-1911736227.html

Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов, заявили в Раде

Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов, заявили в Раде - РИА Новости, 24.11.2023

Украина провалила мобилизацию после увольнения военкомов, заявили в Раде

После увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:32

2023-11-24T20:32

2023-11-24T20:32

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. После увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов, заявил в пятницу депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко. В августе этого года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов, в результате в стране были уволены все областные военкомы. "Мы все знаем, что у нас сейчас проблема с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Потому что если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами", - заявил Костенко в эфире радио "Новое время". По его словам, провал мобилизации произошел после громкой смены глав Территориальных центров комплектования (ТЦК), которых до сих пор называют военкомами. Костенко подчеркнул, что видел черновой вариант законопроекта, где депутаты совместно с минобороны страны пытаются комплексно подойти к решению некоторых вопросов мобилизации и демобилизации. По его мнению, нужны непопулярные решения, которые в первую очередь зависят от политического руководства страны. Костин признал, что в вооруженных силах обороны наблюдается "текущий некомплект", не говоря уже о том, что кого-то можно призвать и заменить тех, кого демобилизовали. "По факту ТЦК не имеет права останавливать человека и вручать повестку (явки в военкомат - ред.). Полиция отстраняется, чтобы не стать в центре скандала... Можно понять и ТЦК, у которых стоят планы (мобилизации - ред.) и людей. Поэтому там расширят права - вести аудио и видео-съемку, смогут проверять документы", - сказал он. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский