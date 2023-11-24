https://ria.ru/20231124/ukraina-1911728153.html
СМИ: на Украине потеряли почти 179 тысяч единиц оружия с начала СВО
СМИ: на Украине потеряли почти 179 тысяч единиц оружия с начала СВО - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: на Украине потеряли почти 179 тысяч единиц оружия с начала СВО
Почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с февраля 2022 года, сообщил в пятницу украинский аналитический... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:40
2023-11-24T19:40
2023-11-24T19:48
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с февраля 2022 года, сообщил в пятницу украинский аналитический ресурс "Опендатабот". Ресурс ссылается на данные украинского реестра утерянного и похищенного оружия, учитывающего данные как о гражданском, так и военном оружии. "С начала большой войны зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного оружия - это 30% от общего количества оружия в реестре за все время", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Опендатабота". В материале отмечается, что подавляющее большинство оружия - 80% было утеряно, а только 20% - похищено. Лидерами по количеству единиц в реестре являются АК-74 и пистолет Макарова. В феврале 2022 года украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве представители украинской власти после начала спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним. Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное вооружение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, В мире
СМИ: на Украине потеряли почти 179 тысяч единиц оружия с начала СВО
Опендатабот: на Украине потеряли почти 179 тысяч единиц оружия с начала СВО
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с февраля 2022 года, сообщил в пятницу украинский аналитический ресурс "Опендатабот".
Ресурс ссылается на данные украинского реестра утерянного и похищенного оружия, учитывающего данные как о гражданском, так и военном оружии.
"С начала большой войны зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного оружия - это 30% от общего количества оружия в реестре за все время", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Опендатабота".
В материале отмечается, что подавляющее большинство оружия - 80% было утеряно, а только 20% - похищено.
Лидерами по количеству единиц в реестре являются АК-74 и пистолет Макарова.
Украина требует атомного удара по России
В феврале 2022 года украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Только в Киеве
представители украинской власти после начала спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
Впоследствии украинские власти неоднократно обращались к гражданам с требованием сдать полученное вооружение.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой