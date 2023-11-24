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Премьер Словакии заявил, что переговоры по Украине лучше боев - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911696741.html
Премьер Словакии заявил, что переговоры по Украине лучше боев
Премьер Словакии заявил, что переговоры по Украине лучше боев - РИА Новости, 24.11.2023
Премьер Словакии заявил, что переговоры по Украине лучше боев
Лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:58
2023-11-24T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
роберт фицо
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой. "Мы однозначно говорим, что не верим в военное решение конфликта на Украине. Это наша позиция, которую мы занимаем на основании конкретной информации, когда оцениваем состояние военных операций и перспективы их развития. Мы считаем что ...конфликт в таком состоянии может продолжаться до 2029 или 2030 года. При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше 10 лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем 10 лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек", - сказал Фицо. "При этом мы ясно говорим – использование российской военной силы является нарушением международного права. Это мы говорим с самого начала (военного конфликта на Украине – ред.). И так будем говорить и далее", - добавил премьер Словакии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии заявил, что переговоры по Украине лучше боев

Фицо: лучше десять лет вести переговоры по Украине, чем десять лет воевать

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Лучше 10 лет вести переговоры о решении ситуации на Украине при прекращении боевых действий, чем 10 лет безрезультатно воевать на пути к столу переговоров, потеряв еще сотни тысяч людей, заявил словацкий премьер Роберт Фицо в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
"Мы однозначно говорим, что не верим в военное решение конфликта на Украине. Это наша позиция, которую мы занимаем на основании конкретной информации, когда оцениваем состояние военных операций и перспективы их развития. Мы считаем что ...конфликт в таком состоянии может продолжаться до 2029 или 2030 года. При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше 10 лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем 10 лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек", - сказал Фицо.
"При этом мы ясно говорим – использование российской военной силы является нарушением международного права. Это мы говорим с самого начала (военного конфликта на Украине – ред.). И так будем говорить и далее", - добавил премьер Словакии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
13 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоберт ФицоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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