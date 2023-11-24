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Еврокомиссия отказалась вмешиваться в ситуацию на границе Польши с Украиной - РИА Новости, 24.11.2023
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15:14 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911632988.html
Еврокомиссия отказалась вмешиваться в ситуацию на границе Польши с Украиной
Еврокомиссия отказалась вмешиваться в ситуацию на границе Польши с Украиной - РИА Новости, 24.11.2023
Еврокомиссия отказалась вмешиваться в ситуацию на границе Польши с Украиной
Задача Европейской комиссии в урегулировании ситуации на границе Польши и Украины, где продолжают блокировать украинский большегрузный транспорт, -... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:14
2023-11-24T15:14
в мире
украина
польша
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Задача Европейской комиссии в урегулировании ситуации на границе Польши и Украины, где продолжают блокировать украинский большегрузный транспорт, - содействовать двусторонним переговорам, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янз. Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. "Наша задача - содействовать дискуссии между Польшей и Украиной", - сказал представитель ЕК на вопрос журналистов о том, какой прогресс видят в ЕК по ситуации. Он также не смог подтвердить получение ЕК письма из Киева о якобы предложениях украинской стороны по урегулированию спора с Варшавой. Ранее в Еврокомиссии также заявляли, что не планируют как-либо вмешиваться в ситуацию и рассчитывают, что стороны самостоятельно найдут приемлемое для всех решение. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911317943.html
https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html
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в мире, украина, польша, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия отказалась вмешиваться в ситуацию на границе Польши с Украиной

ЕК назвала своей задачей содействие переговорам Польши и Украины по границе

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Задача Европейской комиссии в урегулировании ситуации на границе Польши и Украины, где продолжают блокировать украинский большегрузный транспорт, - содействовать двусторонним переговорам, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янз.
Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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"Наша задача - содействовать дискуссии между Польшей и Украиной", - сказал представитель ЕК на вопрос журналистов о том, какой прогресс видят в ЕК по ситуации. Он также не смог подтвердить получение ЕК письма из Киева о якобы предложениях украинской стороны по урегулированию спора с Варшавой. Ранее в Еврокомиссии также заявляли, что не планируют как-либо вмешиваться в ситуацию и рассчитывают, что стороны самостоятельно найдут приемлемое для всех решение.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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