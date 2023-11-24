https://ria.ru/20231124/ukraina-1911569319.html

Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине

Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 24.11.2023

Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине

Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры, подтвердил в пятницу в Праге свою позицию... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:24

2023-11-24T13:24

2023-11-24T13:24

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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры, подтвердил в пятницу в Праге свою позицию словацкий премьер Роберт Фицо, сообщил журналистам после переговоров с ним глава сената Чехии Милош Выстрчил. По его словам, во время переговоров с руководством верхней палаты чешского парламента прибывший в пятницу с визитом в Прагу Фицо заявил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. "С другой стороны, одновременно (Фицо - ред.) подтвердил мнение, что Словакия в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры. Оказалось, что в этом наши (Чехии и Словакии – ред.) взгляды расходятся", - сказал Выстрчил. Хотя Словакия по-другому смотрит на российско-украинский конфликт, "тот факт, что мы должны продолжать расширять, укреплять и развивать чешско-словацкие отношения, явно превалирует над амбициями отдельных политиков", добавил он. Фицо прибыл в пятницу в Прагу, это его первый зарубежный визит после избрания по итогам парламентских выборов главой правительства. В чешской столице он проведет переговоры с премьером Петром Фиалой, а также будет принят президентом республики Петром Павелом и спикером нижней палаты парламента Маркетой Пекаровой-Адамовой. Кроме того, Фицо намерен в Праге встретиться с лидером ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольные граждан"), экс-премьером Андреем Бабишем.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, роберт фицо, ситуация в днр и лнр