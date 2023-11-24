https://ria.ru/20231124/ukraina-1911569319.html
Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине
Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине - РИА Новости, 24.11.2023
Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине
Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры, подтвердил в пятницу в Праге свою позицию... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:24
2023-11-24T13:24
2023-11-24T13:24
специальная военная операция на украине
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роберт фицо
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры, подтвердил в пятницу в Праге свою позицию словацкий премьер Роберт Фицо, сообщил журналистам после переговоров с ним глава сената Чехии Милош Выстрчил. По его словам, во время переговоров с руководством верхней палаты чешского парламента прибывший в пятницу с визитом в Прагу Фицо заявил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. "С другой стороны, одновременно (Фицо - ред.) подтвердил мнение, что Словакия в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры. Оказалось, что в этом наши (Чехии и Словакии – ред.) взгляды расходятся", - сказал Выстрчил. Хотя Словакия по-другому смотрит на российско-украинский конфликт, "тот факт, что мы должны продолжать расширять, укреплять и развивать чешско-словацкие отношения, явно превалирует над амбициями отдельных политиков", добавил он. Фицо прибыл в пятницу в Прагу, это его первый зарубежный визит после избрания по итогам парламентских выборов главой правительства. В чешской столице он проведет переговоры с премьером Петром Фиалой, а также будет принят президентом республики Петром Павелом и спикером нижней палаты парламента Маркетой Пекаровой-Адамовой. Кроме того, Фицо намерен в Праге встретиться с лидером ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольные граждан"), экс-премьером Андреем Бабишем.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии подтвердил, что не будет поставлять оружие Украине
Фицо: Словакия выступает за независимость Украины, но поставлять оружие не будет
ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры, подтвердил в пятницу в Праге свою позицию словацкий премьер Роберт Фицо, сообщил журналистам после переговоров с ним глава сената Чехии Милош Выстрчил.
По его словам, во время переговоров с руководством верхней палаты чешского парламента прибывший в пятницу с визитом в Прагу Фицо заявил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.
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"С другой стороны, одновременно (Фицо - ред.) подтвердил мнение, что Словакия в данный момент не будет поставлять Украине вооружение и выступает за немедленные мирные переговоры. Оказалось, что в этом наши (Чехии и Словакии – ред.) взгляды расходятся", - сказал Выстрчил.
Хотя Словакия по-другому смотрит на российско-украинский конфликт, "тот факт, что мы должны продолжать расширять, укреплять и развивать чешско-словацкие отношения, явно превалирует над амбициями отдельных политиков", добавил он.
Фицо прибыл в пятницу в Прагу, это его первый зарубежный визит после избрания по итогам парламентских выборов главой правительства. В чешской столице он проведет переговоры с премьером Петром Фиалой, а также будет принят президентом республики Петром Павелом
и спикером нижней палаты парламента Маркетой Пекаровой-Адамовой. Кроме того, Фицо намерен в Праге встретиться с лидером ведущего чешского оппозиционного движения ANO ("Акция недовольные граждан"), экс-премьером Андреем Бабишем
.
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