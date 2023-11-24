Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
"Зеркало недели": в Павлограде прогремел взрыв, в регионе тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
«
"Павлоград, в городе прогремел взрыв! Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.