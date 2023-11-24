https://ria.ru/20231124/ukraina-1911564477.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:17

2023-11-24T13:17

2023-11-24T13:38

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Павлоград, в городе прогремел взрыв! Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231123/vzryv-1911258622.html

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в мире, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия