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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.11.2023
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13:17 24.11.2023 (обновлено: 13:38 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911564477.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:17
2023-11-24T13:38
в мире
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Павлоград, в городе прогремел взрыв! Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

"Зеркало недели": в Павлограде прогремел взрыв, в регионе тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
«
"Павлоград, в городе прогремел взрыв! Оставайтесь в укрытии до отбоя тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Гражданин Украины Дмитрий Голубев, устроивший взрыв в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Вчера, 10:53
 
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