https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html
Маляр обратилась к украинцам
Маляр обратилась к украинцам - РИА Новости, 24.11.2023
Маляр обратилась к украинцам
Время популярных решений по мобилизации на Украине прошло, заявила бывший заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью изданию LIGA.net. "Они исчерпаны,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:42
2023-11-24T09:42
2023-11-24T10:32
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Время популярных решений по мобилизации на Украине прошло, заявила бывший заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью изданию LIGA.net. "Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала она. По мнению Маляр, у России намного больше людей, а украинская армия не превосходит российскую."У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — добавила экс-замминистра. По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ. В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук. Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html
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в мире, украина, анна маляр, вооруженные силы украины, киев, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Киев, Верховная Рада Украины
Маляр обратилась к украинцам
Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр напомнила украинцам о мобилизации
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Время популярных решений по мобилизации на Украине прошло, заявила бывший заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью изданию LIGA.net
.
"Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала она.
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По мнению Маляр, у России намного больше людей, а украинская армия не превосходит российскую.
"У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — добавила экс-замминистра.
По информации российской Службы внешней разведки, западные страны требуют от Киева активизировать мобилизационные мероприятия для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ.
В Киеве уже начали активно обсуждать этот вопрос. Так, в конце октября об усилении мобилизации говорил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. О необходимости тотального призыва заявил и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, предлагается также сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.
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