https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html

В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией - РИА Новости, 24.11.2023

В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:49

2023-11-24T08:49

2023-11-24T11:13

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg. "Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в публикации.О каких опросах идет речь, когда, кем и где они проводились, не уточняется. По итогам майского опроса Киевского международного института социологии, только десять процентов респондентов согласились с тем, что для скорейшего достижения мира Украина может отказаться от некоторых территорий.Bloomberg отмечает также, что западные поставки не помогают Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться, пишут авторы статьи. По их мнению, Киев разочарован тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб происходящего на фронте и недооценили силу российских линий обороны.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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вооруженные силы украины, россия, украина, сша, в мире