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В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 24.11.2023 (обновлено: 11:13 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911489898.html
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:49
2023-11-24T11:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg. &quot;Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир&quot;, — говорится в публикации.О каких опросах идет речь, когда, кем и где они проводились, не уточняется. По итогам майского опроса Киевского международного института социологии, только десять процентов респондентов согласились с тем, что для скорейшего достижения мира Украина может отказаться от некоторых территорий.Bloomberg отмечает также, что западные поставки не помогают Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться, пишут авторы статьи. По их мнению, Киев разочарован тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб происходящего на фронте и недооценили силу российских линий обороны.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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вооруженные силы украины, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, В мире
В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией

Bloomberg: часть украинцев готова на территориальные уступки для мира с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg.
«

"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в публикации.

О каких опросах идет речь, когда, кем и где они проводились, не уточняется. По итогам майского опроса Киевского международного института социологии, только десять процентов респондентов согласились с тем, что для скорейшего достижения мира Украина может отказаться от некоторых территорий.
Bloomberg отмечает также, что западные поставки не помогают Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться, пишут авторы статьи.
По их мнению, Киев разочарован тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб происходящего на фронте и недооценили силу российских линий обороны.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
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