В США раскрыли, на что готовы пойти украинцы ради мира с Россией
Bloomberg: часть украинцев готова на территориальные уступки для мира с Россией
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Часть украинцев готова пожертвовать территориями ради мира с Россией, передает агентство Bloomberg.
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"Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — говорится в публикации.
О каких опросах идет речь, когда, кем и где они проводились, не уточняется. По итогам майского опроса Киевского международного института социологии, только десять процентов респондентов согласились с тем, что для скорейшего достижения мира Украина может отказаться от некоторых территорий.
Bloomberg отмечает также, что западные поставки не помогают Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться, пишут авторы статьи.
По их мнению, Киев разочарован тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб происходящего на фронте и недооценили силу российских линий обороны.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.