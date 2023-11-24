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В ЛНР рассказали, с чего начался распад Украины - РИА Новости, 24.11.2023
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06:06 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911481714.html
В ЛНР рассказали, с чего начался распад Украины
В ЛНР рассказали, с чего начался распад Украины - РИА Новости, 24.11.2023
В ЛНР рассказали, с чего начался распад Украины
Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Майдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:06
2023-11-24T06:06
украина
политика
луганская народная республика
виктор янукович
евросоюз
верховная рада украины
петр порошенко
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Майдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны, заявила РИА Новости депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай. На этой неделе исполнилось десять лет с момента, когда на главной киевской площади (майдан) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на Майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно", - сказала Гизай. Оно пояснила, что общественность, в частности, молодежь, для майдана готовили заранее на получаемые фондами деньги от Запада. Общественности и молодежи навязывались отдельные идеи и ценности. "Они (Запад - ред.) готовили прежде всего общественность. Вкладывали в общественные проекты, фонды. Мы знали, что очень много фондов, которые работали с молодежью получали гранты от Запада, и у них были свои цели и задачи. Они подготовили молодежь, и в нужный момент это, как говорится, "выстрелило". Своими действиями они фактически взрастили свою молодежь", - заявила собеседник агентства. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
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украина, политика, луганская народная республика, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, петр порошенко
Украина, Политика, Луганская Народная Республика, Виктор Янукович, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
В ЛНР рассказали, с чего начался распад Украины

Депутат парламента ЛНР: распад Украины начался 10 лет назад с Майдана

© РИА Новости / Алексей ФурманМайдан
Майдан - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Фурман
Майдан. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Распад Украины как государства начался десять лет назад - с Майдана, это было плавное и запланированное уничтожение страны, заявила РИА Новости депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай.
На этой неделе исполнилось десять лет с момента, когда на главной киевской площади (майдан) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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"Фактический распад Украины начался десять лет назад с событий на Майдане. Уничтожение государства плавное и запланированное. Запад расшатывал обстановку в стране осознанно", - сказала Гизай.
Оно пояснила, что общественность, в частности, молодежь, для майдана готовили заранее на получаемые фондами деньги от Запада. Общественности и молодежи навязывались отдельные идеи и ценности.
"Они (Запад - ред.) готовили прежде всего общественность. Вкладывали в общественные проекты, фонды. Мы знали, что очень много фондов, которые работали с молодежью получали гранты от Запада, и у них были свои цели и задачи. Они подготовили молодежь, и в нужный момент это, как говорится, "выстрелило". Своими действиями они фактически взрастили свою молодежь", - заявила собеседник агентства.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам
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