https://ria.ru/20231124/ukraina-1911471671.html
"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали
"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали - РИА Новости, 24.11.2023
"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали
Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, написал экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус.UA". РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T01:25
2023-11-24T01:25
2023-11-24T01:26
украина
аргентина
киев
николай азаров (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, написал экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус.UA"."Она (Аргентина. — Прим. ред.) уже много лет ходит по кругу. Либеральные лидеры меняют социалистов и наоборот, но ни один из них не может изменить структуру экономики. В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет", — заявил Вернивский.По его словам, аграрная экономика не может обеспечить все расходы страны. Из-за этого, пояснил эксперт, государство "сидит по уши в долгах, которые не может погасить", а дефолты становятся привычным явлением.На прошлой неделе бывший премьер-министр Николай Азаров назвал Украину банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html
украина
аргентина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2437b5f3e281e877527e91148b89de34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, аргентина, киев, николай азаров (политик), в мире
Украина, Аргентина, Киев, Николай Азаров (политик), В мире
"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали
Экономист Вернивский: аграрная модель экономики заведет Украину в тупик