https://ria.ru/20231124/ukraina-1911471671.html

"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали

"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали - РИА Новости, 24.11.2023

"Выхода нет". На Украине испугались краха страны из-за одной детали

Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, написал экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус.UA". РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T01:25

2023-11-24T01:25

2023-11-24T01:26

украина

аргентина

киев

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ориентирование экономики Украины на аграрный сектор по примеру Аргентины приведет к тупику, написал экономист Павел Вернивский в статье для издания "Фокус.UA"."Она (Аргентина. — Прим. ред.) уже много лет ходит по кругу. Либеральные лидеры меняют социалистов и наоборот, но ни один из них не может изменить структуру экономики. В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет", — заявил Вернивский.По его словам, аграрная экономика не может обеспечить все расходы страны. Из-за этого, пояснил эксперт, государство "сидит по уши в долгах, которые не может погасить", а дефолты становятся привычным явлением.На прошлой неделе бывший премьер-министр Николай Азаров назвал Украину банкротом. По его словам, Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, а три четверти денег представляют собой займы или гранты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html

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аргентина

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украина, аргентина, киев, николай азаров (политик), в мире