https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

Правительство утвердило изменения в области воинского учета - РИА Новости, 24.11.2023

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:02

2023-11-24T20:02

2023-11-24T20:02

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе. Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.

https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество