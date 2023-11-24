Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило изменения в области воинского учета - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html
Правительство утвердило изменения в области воинского учета
Правительство утвердило изменения в области воинского учета - РИА Новости, 24.11.2023
Правительство утвердило изменения в области воинского учета
Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе. Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Правительство утвердило изменения в области воинского учета

Кабмин утвердил изменения в воинском учете о верхней границы призывного возраста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе.
Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
Выдача военного обмундирования призывникам - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв, заявило Минобороны
15 июля, 11:49
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала