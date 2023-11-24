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Правительство утвердило изменения в области воинского учета
Правительство утвердило изменения в области воинского учета - РИА Новости, 24.11.2023
Правительство утвердило изменения в области воинского учета
Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
2023-11-24T20:02
россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе. Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
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россия, общество
Правительство утвердило изменения в области воинского учета
Кабмин утвердил изменения в воинском учете о верхней границы призывного возраста
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года", - уточняется в документе.
Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года. В соответствии с ним, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.
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