https://ria.ru/20231124/uborka-1911684105.html

Дорожные службы в Петербурге усилили уборку после снегопадов

Дорожные службы в Петербурге усилили уборку после снегопадов - РИА Новости, 24.11.2023

Дорожные службы в Петербурге усилили уборку после снегопадов

Дорожные службы в Санкт-Петербурге продолжают в усиленном режиме убирать от снега городские улицы, уборка ведется круглосуточно, сообщили РИА Новости в аппарате РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:28

2023-11-24T17:28

2023-11-24T17:28

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Дорожные службы в Санкт-Петербурге продолжают в усиленном режиме убирать от снега городские улицы, уборка ведется круглосуточно, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Евгения Разумишкина. В последние несколько дней в Петербурге прошли залповые снегопады. Как сообщают власти, в отличие от прошлых лет город адаптировался к вызовам природы. Городская система уборки разработана с учетом сложностей, которые могут возникнуть из-за нестабильных климатических условий. "Одним из ключевых моментов этой системы является двухсменная уборка, занимающая с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра, что позволяет вести работу по поддержанию города в должном виде круглосуточно. Главная задача состоит в том, чтобы гарантировать безопасность движения по дорогам, предотвращая образование гололеда и обеспечивая беспроблемное передвижение горожан", - рассказали в аппарате вице-губернатора. В пятницу дорожные службы комитета по благоустройству продолжают в усиленном режиме убирать от снега городские улицы. Только за минувшие сутки в разных районах выпало от 5 до 7 сантиметров снега. Основная работа по уборке улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта ведется ночью. Для этого сначала улицы посыпают противогололедными материалами, после чего интенсивное движение помогает реагентам начать действовать, а затем, когда интенсивность движения стихает, улицы убирают от снега и льда. Минувшей ночью в уборке улиц было задействовано около 900 единиц техники и почти 1000 дворников. К утру было вывезено 1700 кубометров снега. Сейчас на улицах города работает почти 800 единиц техники и более 900 дворников. Днем специалисты продолжили прометать проезжую часть и тротуары, при необходимости посыпать их противогололедными материалами. "Наша задача в такой обстановке - обеспечить проход граждан и проезд машин по улицам города, не допуская возникновения заторов. Чистовая уборка будет проводиться уже после окончания снегопада. Ритмично, системно и постепенно. При этом необходимо понимать, что убрать снег сразу со всех улиц невозможно, на это понадобится время", - отметили в комитете по благоустройству. В целом в рамках реформы на закупку уборочной техники в Петербурге было направлено 4 миллиарда рублей, что позволило приобрести 1234 единицы уборочной техники, а также 1057 средств малой механизации. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать ее работу. Городские власти также создали более 6 тысяч новых рабочих мест с конкурентными зарплатами и улучшенными условиями труда. Это привело к привлечению 80% новых сотрудников из числа местных жителей.

https://realty.ria.ru/20231123/peterburg-1911348059.html

https://radiosputnik.ru/20231120/tarify-1910659431.html

https://radiosputnik.ru/20231120/snos-1910635277.html

https://ria.ru/20231122/buddiyskoe-1911003068.html

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санкт-петербург