https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911733117.html

В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих

В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих - РИА Новости, 24.11.2023

В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих

В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:10

2023-11-24T20:10

2023-11-24T20:11

происшествия

псковская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба контролируется уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова. СУСК РФ по Псковской области в пятницу сообщило, что в квартире в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области обнаружили тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 года рождения и 2023 года рождения. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве малолетних. По подозрению в убийствах задержана 34-летняя мать умерших детей. "Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи", - сказала омбудсмен. Соколова назвала случившееся "страшным событием".

https://ria.ru/20231104/rebenok-1907354750.html

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911495591.html

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковская область, россия