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В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих - РИА Новости, 24.11.2023
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20:10 24.11.2023 (обновлено: 20:11 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911733117.html
В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих
В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих - РИА Новости, 24.11.2023
В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих
В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:10
2023-11-24T20:11
происшествия
псковская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба контролируется уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова. СУСК РФ по Псковской области в пятницу сообщило, что в квартире в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области обнаружили тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 года рождения и 2023 года рождения. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве малолетних. По подозрению в убийствах задержана 34-летняя мать умерших детей. "Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи", - сказала омбудсмен. Соколова назвала случившееся "страшным событием".
https://ria.ru/20231104/rebenok-1907354750.html
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911495591.html
псковская область
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происшествия, псковская область, россия
Происшествия, Псковская область, Россия
В псковской семье, где троих детей нашли мертвыми, воспитывали еще двоих

Соколова: в Пскове в семье, где троих детей нашли мертвыми, было ещё два ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка, их дальнейшая судьба контролируется уполномоченным по правам ребенка в регионе, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова.
СУСК РФ по Псковской области в пятницу сообщило, что в квартире в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области обнаружили тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 года рождения и 2023 года рождения. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве малолетних. По подозрению в убийствах задержана 34-летняя мать умерших детей.
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"Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства ещё двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи", - сказала омбудсмен.
Соколова назвала случившееся "страшным событием".
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