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С первого декабря стоимость карты "Тройка" вырастет - РИА Новости, 24.11.2023
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17:49 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/troyka-1911691276.html
С первого декабря стоимость карты "Тройка" вырастет
С первого декабря стоимость карты "Тройка" вырастет - РИА Новости, 24.11.2023
С первого декабря стоимость карты "Тройка" вырастет
Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с 1 декабря вырастет до 150 рублей, за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:49
2023-11-24T17:49
общество
москва
московские центральные диаметры (мцд)
карта "тройка"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с 1 декабря вырастет до 150 рублей, за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах необходимо будет заплатить 198 рублей, пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "С 1 декабря меняется залоговая стоимость транспортной карты "Тройка". Теперь она составит 150 рублей. Эту сумму можно вернуть, сдав исправную карту в кассу. Кроме того, изменятся правила разблокировки "Тройки" для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД). За это необходимо будет заплатить 198 рублей — стоимость билета шести железнодорожных зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят. Карту блокируют, если пассажир не приложил ее к турникету или валидатору на входе и выходе со станции МЦД. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы.
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общество, москва, московские центральные диаметры (мцд), карта "тройка"
Общество, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД), Карта "Тройка"
С первого декабря стоимость карты "Тройка" вырастет

Залоговая стоимость карты "Тройка" в Москве с 1 декабря вырастет до 150 рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Тройка"
Тройка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с 1 декабря вырастет до 150 рублей, за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах необходимо будет заплатить 198 рублей, пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«
"С 1 декабря меняется залоговая стоимость транспортной карты "Тройка". Теперь она составит 150 рублей. Эту сумму можно вернуть, сдав исправную карту в кассу. Кроме того, изменятся правила разблокировки "Тройки" для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД). За это необходимо будет заплатить 198 рублей — стоимость билета шести железнодорожных зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят. Карту блокируют, если пассажир не приложил ее к турникету или валидатору на входе и выходе со станции МЦД. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы.
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ОбществоМоскваМосковские центральные диаметры (МЦД)Карта "Тройка"
 
 
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