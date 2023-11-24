В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 22.33 мск.
Ранее в пятницу тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признает их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.