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В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/trevoga-1911752547.html
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2023
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:53
2023-11-24T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 22.33 мск. Ранее в пятницу тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признает их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу

В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 22.33 мск.
АЭС Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Украина требует атомного удара по России
9 ноября, 08:00
Ранее в пятницу тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признает их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 ноября, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская область
 
 
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