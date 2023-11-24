https://ria.ru/20231124/trevoga-1911752547.html

В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу

В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2023

В Николаевской области на Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:53

2023-11-24T22:53

2023-11-24T22:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно - в 22.33 мск. Ранее в пятницу тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Николаевской области Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Киев не признает их результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. В Херсонской области под контролем России находится 75% территории региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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в мире, украина, николаевская область