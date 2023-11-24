https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html

В Кузбассе спасли детей, замерзавших на трассе в автобусе

В Кузбассе спасли детей, замерзавших на трассе в автобусе - РИА Новости, 24.11.2023

В Кузбассе спасли детей, замерзавших на трассе в автобусе

Автобус, в котором детский ансамбль из Новосибирской области ехал на конкурс, застрял на трассе в Кузбассе, помощь юным артистам оказали кемеровские спасатели,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:46

2023-11-24T12:46

2023-11-24T12:52

происшествия

кемерово

россия

новосибирская область

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КЕМЕРОВО, 24 ноя – РИА Новости. Автобус, в котором детский ансамбль из Новосибирской области ехал на конкурс, застрял на трассе в Кузбассе, помощь юным артистам оказали кемеровские спасатели, сообщило региональное агентство по защите населения. Уточняется, что автобус, в котором находились 29 человек, в том числе 22 ребенка, сломался на трассе Кемерово - Промышленная в районе деревни Заря в среду. Сообщение о том, что дети замерзают и требуется помощь, поступило в Кемеровскую областную поисково-спасательную службу агентства по защите населения и территории Кузбасса. "Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда выехали на место происшествия. Следом выехал автобус авиационного звена. Прибыв на место, спасатели посадили ребят в аварийно-спасательные автомобили. Как удалось выяснить, группа ехала из города Бердск в Кемерово для участия в конкурсе. По пути следования у автобуса перемерзла система торможения. По прибытии автобуса авиационного звена руководители с детьми пересели в него и в сопровождении экипажа ДПС и спасателей благополучно доехали до пункта назначения. Тем временем вторая группа спасателей при помощи тепловой пушки отогрели систему торможения у автобуса и сопроводили его", – говорится в сообщении. Творческий коллектив детей поблагодарил спасателей и передал им памятный символический сувенир. СУСК РФ по Кемеровской области в свою очередь сообщило о проведении доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://ria.ru/20231124/proisshestvie-1911511362.html

кемерово

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новосибирская область

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происшествия, кемерово, россия, новосибирская область