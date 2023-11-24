https://ria.ru/20231124/tonnel-1911689580.html

В Госдуме назвали публикации о подводном тоннеле в Крым фантазиями

В Госдуме назвали публикации о подводном тоннеле в Крым фантазиями - РИА Новости, 24.11.2023

В Госдуме назвали публикации о подводном тоннеле в Крым фантазиями

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями украинских спецслужб появившуюся в западных СМИ информацию о якобы российско-китайских... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:44

2023-11-24T17:44

2023-11-24T17:44

безопасность

россия

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148035/04/1480350439_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_9868a3bbd3b4cea790c17687806bfc05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями украинских спецслужб появившуюся в западных СМИ информацию о якобы российско-китайских планах построить под Керченским проливом тоннель в Крым. Ранее газета Washington Post, ссылаясь на анонимных украинских чиновников и сообщения, перехваченные украинскими спецслужбами, сообщила, что российские и китайские бизнесмены, связанные с властью, якобы провели секретные обсуждения планов строительства подводного тоннеля под Крымским мостом в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от нападений со стороны Украины. "Washington Post стоит поменьше доверять украинским проходимцам, которые снабжают их "сенсационной информацией". Все разговоры сейчас о строительстве тоннеля - не более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет. При этом депутат поблагодарил WP за идею и возможную пищу для размышления. "Мы подумаем над этим вопросом и, может быть, когда-то в будущем еще вернемся к этой идее, но не сегодня. Сегодня такой необходимости абсолютно никакой нет. А вот украинским спецслужбам стоит уяснить, что если Россия захочет строить тоннель, то только с выходом в Киеве, чтобы раз и навсегда изгнать оттуда засевших у власти нацистов", - подчеркнул депутат. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью.

https://ria.ru/20231124/most-1911475725.html

https://ria.ru/20230526/wsj-1874441733.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, крымский мост