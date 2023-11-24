В Госдуме назвали публикации о подводном тоннеле в Крым фантазиями
Депутат Шеремет назвал фантазиями Киева публикации о подводном тоннеле в Крым
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями украинских спецслужб появившуюся в западных СМИ информацию о якобы российско-китайских планах построить под Керченским проливом тоннель в Крым.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на анонимных украинских чиновников и сообщения, перехваченные украинскими спецслужбами, сообщила, что российские и китайские бизнесмены, связанные с властью, якобы провели секретные обсуждения планов строительства подводного тоннеля под Крымским мостом в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от нападений со стороны Украины.
"Washington Post стоит поменьше доверять украинским проходимцам, которые снабжают их "сенсационной информацией". Все разговоры сейчас о строительстве тоннеля - не более чем фантазии и информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления и экономического коллапса на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат поблагодарил WP за идею и возможную пищу для размышления. "Мы подумаем над этим вопросом и, может быть, когда-то в будущем еще вернемся к этой идее, но не сегодня. Сегодня такой необходимости абсолютно никакой нет. А вот украинским спецслужбам стоит уяснить, что если Россия захочет строить тоннель, то только с выходом в Киеве, чтобы раз и навсегда изгнать оттуда засевших у власти нацистов", - подчеркнул депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью.