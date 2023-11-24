https://ria.ru/20231124/telekanaly-1911569961.html
Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов
Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов - РИА Новости, 24.11.2023
Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:26
2023-11-24T13:26
2023-11-24T14:30
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике.В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации."Наши госинституты, в частности комиссия по телевидению и радио и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации. Надеюсь, что эти консультации пройдут как можно скорее, чтобы мы обсудили этот вопрос в нормальной, рабочей, дружественной обстановке и урегулировали проблемы", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, ереван, армения
Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов
Пашинян: Армения запросила консультации с РФ по вещанию российских телеканалов
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике.
В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
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Официального комментария российской стороны на этот счет не поступало.
По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующим порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации.
"Наши госинституты, в частности комиссия по телевидению и радио и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации. Надеюсь, что эти консультации пройдут как можно скорее, чтобы мы обсудили этот вопрос в нормальной, рабочей, дружественной обстановке и урегулировали проблемы", - заявил Пашинян.
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