https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

Татарстан занял третье место по реализации проекта "Оздоровление Волги"

Татарстан занял третье место по реализации проекта "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 24.11.2023

Татарстан занял третье место по реализации проекта "Оздоровление Волги"

Нижегородская область стала лидером по реализации мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги", Татарстан занимает третье место, сообщил замминистра... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:09

2023-11-24T19:09

2023-11-24T19:11

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Нижегородская область стала лидером по реализации мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги", Татарстан занимает третье место, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев. "Хотелось бы отметить ряд регионов, которые проявили себя с лучшей стороны при реализации мероприятий проекта… Нижегородская область - это безусловный рекордсмен по количеству мероприятий реализуемых в рамках оздоровления Волги", - сказал Барышев в ходе семинара-совещания по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. На втором месте, по его словам, Самарская область, на третьем - Татарстан. "В Татарстане находится крупный объект - очистные сооружения с мощностью 650 тысяч кубометров. Работы по модернизации ведутся в плановом режиме с 2021 года и будут завершены к концу следующего года. Масштабные работы включают строительство 33 новых объектов и реконструкцию 22 действующих", - рассказал замминистра, подчеркнув, что Татарстан никаких не допускает срывов сроков по мероприятиям, и многие регионы могут брать с республики пример. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отметил, что наиболее крупными очистными сооружениями Татарстана являются биологические очистные сооружения Казани, которые входят в топ-200 основных загрязнителей Волги, на их долю приходится 42% объема сточных вод, поступающих в водные объекты республики. Их реконструкция позволит полностью выполнить показатель по снижению в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу. Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется в рамках национального проекта "Экология" в 2019-2024 годах. Цель проекта – улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. Ключевыми задачами проекта являются ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение рационального использования водных ресурсов, снижение поступления загрязненных сточных вод. Одно из главных направлений – строительство и реконструкция очистных сооружений.

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911669730.html

https://ria.ru/20231124/mikrozaymy-1911530837.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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республика татарстан (татарстан), казань