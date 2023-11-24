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Татарстан получил премию "Лидеры ИИ" за радиологический дата-центр - РИА Новости, 24.11.2023
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Республика Татарстан
 
16:44 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911669730.html
Татарстан получил премию "Лидеры ИИ" за радиологический дата-центр
Татарстан получил премию "Лидеры ИИ" за радиологический дата-центр - РИА Новости, 24.11.2023
Татарстан получил премию "Лидеры ИИ" за радиологический дата-центр
Татарстан стал обладателем национальной премии "Лидеры ИИ" за внедрение решения на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, это радиологический... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:44
2023-11-24T16:44
республика татарстан
технологии
айрат хайруллин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Татарстан стал обладателем национальной премии "Лидеры ИИ" за внедрение решения на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, это радиологический дата-центр (РДЦ) при Республиканской клинической больнице, сообщает Минцифры региона. "Награду республика получила в номинации "Премия регионам". Она вручается за лучшие внедренные решения на основе искусственного интеллекта в общественно значимых областях за последние три года. В Татарстане это радиологический дата-центр при Республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении. Награду получил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на конференции Сбера AI Journey. Первый региональный радиологический дата-центр, где круглосуточно обрабатываются результаты исследований со всего Татарстана, был создан центром цифровой трансформации Татарстана - резидентом ИТ-парка. Он начал работу в феврале 2023 года. РДЦ - управляющая компания всеми ресурсами цифровой радиологии, и в помощь врачам здесь работает искусственный интеллект. Как отметили в минздраве Татарстана, благодаря внедрению IT-решений с применением искусственного интеллекта в два раза увеличилась пропускная способность радиологической службы здравоохранения республики, экономия времени на описание снимков достигает 40%, в пять раз снизилось время ожидания результатов диагностики пациентами. Кроме того, использование ИИ повышает объективность оценки изменений в динамике, снижает вероятность ошибок, а у пациентов в отдаленных районах появляется возможность получать консультации лучших рентгенологов удаленно. Сегодня ИИ помогает врачам в анализе маммографических исследований, КТ легких и флюорографии и рентгенографии.
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республика татарстан (татарстан)
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353
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технологии, айрат хайруллин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Технологии, Айрат Хайруллин, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан получил премию "Лидеры ИИ" за радиологический дата-центр

© Фото : Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Республика Татарстан стала обладателем национальной премии "Лидеры ИИ"
Республика Татарстан стала обладателем национальной премии Лидеры ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
Республика Татарстан стала обладателем национальной премии "Лидеры ИИ"
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Татарстан стал обладателем национальной премии "Лидеры ИИ" за внедрение решения на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, это радиологический дата-центр (РДЦ) при Республиканской клинической больнице, сообщает Минцифры региона.
«
"Награду республика получила в номинации "Премия регионам". Она вручается за лучшие внедренные решения на основе искусственного интеллекта в общественно значимых областях за последние три года. В Татарстане это радиологический дата-центр при Республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении.
Награду получил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин на конференции Сбера AI Journey.
Первый региональный радиологический дата-центр, где круглосуточно обрабатываются результаты исследований со всего Татарстана, был создан центром цифровой трансформации Татарстана - резидентом ИТ-парка. Он начал работу в феврале 2023 года. РДЦ - управляющая компания всеми ресурсами цифровой радиологии, и в помощь врачам здесь работает искусственный интеллект.
Как отметили в минздраве Татарстана, благодаря внедрению IT-решений с применением искусственного интеллекта в два раза увеличилась пропускная способность радиологической службы здравоохранения республики, экономия времени на описание снимков достигает 40%, в пять раз снизилось время ожидания результатов диагностики пациентами. Кроме того, использование ИИ повышает объективность оценки изменений в динамике, снижает вероятность ошибок, а у пациентов в отдаленных районах появляется возможность получать консультации лучших рентгенологов удаленно.
Сегодня ИИ помогает врачам в анализе маммографических исследований, КТ легких и флюорографии и рентгенографии.
Медицинский радиологический научный центр - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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