https://ria.ru/20231124/swift-1911481863.html

Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT

Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT

Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:11

2023-11-24T06:11

2023-11-24T06:11

экономика

технологии

россия

китай

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги. В сентябре SWIFT сообщала, что на Россию приходится 1,95% всех расчетов в юанях через эту систему вне материкового Китая. По этому показателю наша страна входила в топ-5 и уступала только Гонконгу (75,26%), Великобритании (5,32%), Сингапуру (3,44%) и США (2,8%). А уже в октябре Россия впервые с марта прошлого года пропала из перечня экономик, использующих для международных расчетов китайскую валюту в SWIFT. При этом, по данным российского Центробанка, юань продолжает занимать заметную долю во внешнеторговых операциях страны. Так, в сентябре доля юаня в экспорте увеличилась до 32% с 28%, в импорте стабильно оставалась на уровне 37%. "Вероятнее всего, это иллюстрирует постепенный отказ России от SWIFT в пользу прямых платежей, расчетов через корреспондентские счета и цифровые валюты. Этот факт говорит о растущей независимости страны от мирового финансового центра", - высказал мнение заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эту точку зрения разделяет и старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее мнению, отсутствие РФ в этом перечне SWIFT говорит о том, что значительный объем международных расчетов был переведен из SWIFT в Систему передачи финансовых сообщений Банка России и ее китайский аналог - CIPS.

https://ria.ru/20231018/yuan-1903553913.html

https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, swift