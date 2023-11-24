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Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT - РИА Новости, 24.11.2023
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06:11 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/swift-1911481863.html
Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT
Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT - РИА Новости, 24.11.2023
Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT
Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:11
2023-11-24T06:11
экономика
технологии
россия
китай
swift
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги. В сентябре SWIFT сообщала, что на Россию приходится 1,95% всех расчетов в юанях через эту систему вне материкового Китая. По этому показателю наша страна входила в топ-5 и уступала только Гонконгу (75,26%), Великобритании (5,32%), Сингапуру (3,44%) и США (2,8%). А уже в октябре Россия впервые с марта прошлого года пропала из перечня экономик, использующих для международных расчетов китайскую валюту в SWIFT. При этом, по данным российского Центробанка, юань продолжает занимать заметную долю во внешнеторговых операциях страны. Так, в сентябре доля юаня в экспорте увеличилась до 32% с 28%, в импорте стабильно оставалась на уровне 37%. "Вероятнее всего, это иллюстрирует постепенный отказ России от SWIFT в пользу прямых платежей, расчетов через корреспондентские счета и цифровые валюты. Этот факт говорит о растущей независимости страны от мирового финансового центра", - высказал мнение заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Эту точку зрения разделяет и старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее мнению, отсутствие РФ в этом перечне SWIFT говорит о том, что значительный объем международных расчетов был переведен из SWIFT в Систему передачи финансовых сообщений Банка России и ее китайский аналог - CIPS.
https://ria.ru/20231018/yuan-1903553913.html
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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экономика, технологии, россия, китай, swift
Экономика, Технологии, Россия, Китай, SWIFT
Эксперты рассказали, что означает остановка расчетов в юанях по SWIFT

Эксперты: остановка расчетов России в юанях в SWIFT говорит об отказе от системы

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия пропала из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT: по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги.
В сентябре SWIFT сообщала, что на Россию приходится 1,95% всех расчетов в юанях через эту систему вне материкового Китая. По этому показателю наша страна входила в топ-5 и уступала только Гонконгу (75,26%), Великобритании (5,32%), Сингапуру (3,44%) и США (2,8%).
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А уже в октябре Россия впервые с марта прошлого года пропала из перечня экономик, использующих для международных расчетов китайскую валюту в SWIFT. При этом, по данным российского Центробанка, юань продолжает занимать заметную долю во внешнеторговых операциях страны. Так, в сентябре доля юаня в экспорте увеличилась до 32% с 28%, в импорте стабильно оставалась на уровне 37%.
"Вероятнее всего, это иллюстрирует постепенный отказ России от SWIFT в пользу прямых платежей, расчетов через корреспондентские счета и цифровые валюты. Этот факт говорит о растущей независимости страны от мирового финансового центра", - высказал мнение заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Эту точку зрения разделяет и старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее мнению, отсутствие РФ в этом перечне SWIFT говорит о том, что значительный объем международных расчетов был переведен из SWIFT в Систему передачи финансовых сообщений Банка России и ее китайский аналог - CIPS.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайSWIFT
 
 
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