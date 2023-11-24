Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти
Мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев приобрел справку о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону специальной военной операции, его приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщил Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
Из материалов суда следует, что Арабжаев был мобилизован в ноябре 2022 года. По окончании отпуска в марте нынешнего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции. По словам подсудимого, его супруга неоднократно угрожала суицидом, так как опасалась за его жизнь, поэтому по окончании отпуска в воинскую часть он решил не возвращаться.
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"Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти", - говорится в сообщении.
Арабжаев признан вменяемым, комиссия признала его годным к военной службе.
"Военный суд приговорил: признать Арабжаева Зоригто Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима", - отметили в суде.