Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/svo-1911632851.html
Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти
Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти - РИА Новости, 24.11.2023
Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти
Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев приобрел справку о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону специальной военной операции, его... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:14
2023-11-24T15:14
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg
УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев приобрел справку о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону специальной военной операции, его приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщил Улан-удэнский гарнизонный военный суд. Из материалов суда следует, что Арабжаев был мобилизован в ноябре 2022 года. По окончании отпуска в марте нынешнего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции. По словам подсудимого, его супруга неоднократно угрожала суицидом, так как опасалась за его жизнь, поэтому по окончании отпуска в воинскую часть он решил не возвращаться. "Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти", - говорится в сообщении. Арабжаев признан вменяемым, комиссия признала его годным к военной службе. "Военный суд приговорил: признать Арабжаева Зоригто Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима", - отметили в суде.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ba08d4f7b2ce6967e8ed878c168986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
Мобилизованный из Бурятии получил срок за покупку справки о своей смерти

Мобилизованный из Бурятии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев приобрел справку о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону специальной военной операции, его приговорили к 5 годам колонии строгого режима, сообщил Улан-удэнский гарнизонный военный суд.
Из материалов суда следует, что Арабжаев был мобилизован в ноябре 2022 года. По окончании отпуска в марте нынешнего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции. По словам подсудимого, его супруга неоднократно угрожала суицидом, так как опасалась за его жизнь, поэтому по окончании отпуска в воинскую часть он решил не возвращаться.
«
"Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти", - говорится в сообщении.
Арабжаев признан вменяемым, комиссия признала его годным к военной службе.
"Военный суд приговорил: признать Арабжаева Зоригто Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима", - отметили в суде.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала