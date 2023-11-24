https://ria.ru/20231124/sunak-1911687623.html

Сунак признал, что уровень миграции в Британии слишком высокий

Сунак признал, что уровень миграции в Британии слишком высокий - РИА Новости, 24.11.2023

Сунак признал, что уровень миграции в Британии слишком высокий

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что уровень чистой миграции в страну достиг слишком высокого уровня. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:36

2023-11-24T17:36

2023-11-24T17:37

в мире

великобритания

риши сунак

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что уровень чистой миграции в страну достиг слишком высокого уровня. "Я четко осознаю, что уровень миграции слишком высок и должен быть снижен до более рационального уровня", - сказал он. Трансляцию вел телеканал Sky News. По его словам, необходимо дальше продвигать меры по сокращению легальной миграции, как, например, введенный запрет иностранным студентам брать с собой членов семьи при переезде в страну для обучения, который вступит в силу в январе 2024 года. Ранее Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что по итогам 2022 года показатель чистой миграции достиг рекордных значений, за прошлый год в страну приехало 745 тысяч человек. Как сообщало издание Financial Times, министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает различные схемы по сокращению потока легальных мигрантов. После выхода Великобритании из ЕС работодатели стали чаще привлекать рабочую силу из-за рубежа на фоне уменьшения рынка труда, что привело к рекордному уровню чистой миграции в Великобританию.

https://ria.ru/20231122/pyatnitsa-1911029772.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, риши сунак, евросоюз