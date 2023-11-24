https://ria.ru/20231124/su-35s-1911514484.html
ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++
ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++ - РИА Новости, 24.11.2023
ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:51
2023-11-24T10:51
2023-11-24T10:55
россия
безопасность
юрий слюсарь
владимир артяков
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-35с
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха. "Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок. Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы", - приводят в пресс-службе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря. Там добавили, что многофункциональные Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту несения службы. Как добавил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, истребитель поколения 4++ сегодня "наглядно подтверждает свои высокие характеристики в реальных боевых условиях". "Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны", – отметил Артяков.
https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html
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россия, безопасность, юрий слюсарь , владимир артяков, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-35с
Россия, Безопасность, Юрий Слюсарь , Владимир Артяков, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-35С
ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++
"Ростех": ВКС России получили очередную партию истребителей Су-35С поколения 4++