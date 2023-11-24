https://ria.ru/20231124/su-1911510518.html
ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57
ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57 - РИА Новости, 24.11.2023
ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57
ВКС РФ до конца года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха" со ссылкой на гендиректора ОАК... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:34
2023-11-24T10:34
2023-11-24T10:34
безопасность
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-57
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВКС РФ до конца года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха" со ссылкой на гендиректора ОАК (входит в "Ростех") Юрия Слюсаря. "Наряду с сегодняшней поставкой многофункциональных Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57", - приводят в пресс-службе слова главы ОАК.
https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-57
Безопасность, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-57
ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57
"Ростех": ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57