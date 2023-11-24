https://ria.ru/20231124/su-1911510518.html

ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57

ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57 - РИА Новости, 24.11.2023

ВКС до конца года получат партию новейших истребителей Су-57

ВКС РФ до конца года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха" со ссылкой на гендиректора ОАК... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:34

2023-11-24T10:34

2023-11-24T10:34

безопасность

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

су-57

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВКС РФ до конца года получат новую партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха" со ссылкой на гендиректора ОАК (входит в "Ростех") Юрия Слюсаря. "Наряду с сегодняшней поставкой многофункциональных Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57", - приводят в пресс-службе слова главы ОАК.

https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-57