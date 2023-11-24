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Умер собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов

Умер собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов - РИА Новости, 24.11.2023

Умер собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов

Умер собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов, сообщил агентству его отец. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:04

2023-11-24T17:04

2023-11-24T17:53

абхазия

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Умер собственный корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов, сообщил агентству его отец."Да, правда. Он в Ростов уехал... Еще не знаю ничего, говорят, тромб оторвался", — сказал Александр Статейнов.Дмитрию был 41 год. Отец добавил, что он ничем не болел и работал над новыми проектами. В Ростов-на-Дону собираются выехать вдова и дочь.Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который посвящен 80-летию Битвы за Кавказ. В декабре 2021 года его представили на Международном военно-историческом форуме Минобороны, а в ноябре 2022 года — на круглом столе "Наследники российской воинской Славы" в "Московском Доме национальностей".Дмитрий снял несколько документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны в Абхазии и сыграл несколько эпизодических ролей в кино.

абхазия

ростов-на-дону

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2023

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абхазия, ростов-на-дону, происшествия