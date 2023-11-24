https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911709117.html
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2023
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:29
2023-11-24T18:29
2023-11-24T18:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством "Ямала" был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, после чего был нанесен точный удар по объекту. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева пресекают все попытки устроить диверсию в Белгородской области. "Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову", - добавил он.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области
Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Харьковской области