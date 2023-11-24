https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911709117.html

Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области

Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2023

Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:29

2023-11-24T18:29

2023-11-24T18:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством "Ямала" был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, после чего был нанесен точный удар по объекту. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева пресекают все попытки устроить диверсию в Белгородской области. "Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову", - добавил он.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, рамзан кадыров