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Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 24.11.2023 (обновлено: 18:31 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911709117.html
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.11.2023
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:29
2023-11-24T18:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством "Ямала" был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, после чего был нанесен точный удар по объекту. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева пресекают все попытки устроить диверсию в Белгородской области. "Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову", - добавил он.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
харьковская область
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харьковская область, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Харьковской области

Кадыров сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 ноя – РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сводный оперативный отряд Белгорода уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством "Ямала" был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, после чего был нанесен точный удар по объекту. В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен", - написал Кадыров в Telegram-канале.
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Глава региона отметил, что военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" под командованием Исмаила Агуева пресекают все попытки устроить диверсию в Белгородской области.
"Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРамзан Кадыров
 
 
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