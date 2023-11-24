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На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 24.11.2023 (обновлено: 16:08 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911643797.html
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных - РИА Новости, 24.11.2023
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:37
2023-11-24T16:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в плен 39 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.
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россия
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в плен 39 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
Также нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьБезопасность
 
 
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