https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911643797.html

На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных

На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных - РИА Новости, 24.11.2023

На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:37

2023-11-24T15:37

2023-11-24T16:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в плен 39 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , безопасность