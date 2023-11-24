https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911643797.html
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных - РИА Новости, 24.11.2023
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:37
2023-11-24T15:37
2023-11-24T16:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_eef4f7132e894689a37be9ee7d1896f7.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 405 украинских военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок, захвачены в плен 39 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_2ee8b4fe1d48c9ef28d7ff9010d73cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 405 военных