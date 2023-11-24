https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html

Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ

Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023

Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ

Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:14

2023-11-24T05:14

2023-11-24T05:26

специальная военная операция на украине

украина

нато

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вооруженные силы украины

безопасность

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься", - сказал он. Операторы разведдронов и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html

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2023

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украина, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия