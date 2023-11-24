https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:14
2023-11-24T05:14
2023-11-24T05:26
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься", - сказал он. Операторы разведдронов и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
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Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
Боец: войска на Херсонском направлении все чаще сталкиваются с вооружением НАТО