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Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 24.11.2023 (обновлено: 05:26 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:14
2023-11-24T05:26
специальная военная операция на украине
украина
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор". "Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься", - сказал он. Операторы разведдронов и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
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украина, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ

Боец: войска на Херсонском направлении все чаще сталкиваются с вооружением НАТО

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя - РИА Новости. Российским военным на херсонском направлении в зоне спецоперации все чаще приходится иметь дело с вооружением, которое Украина получает от стран НАТО, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор".
"Я думаю, там только одно натовское оружие и есть. Тут даже беспилотники, да все, все натовское. Тут пальцем покажи и не промахнешься", - сказал он.
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО
05:06
Операторы разведдронов и расчеты РСЗО группировки войск "Днепр" ВС РФ отслеживают обстановку в районе Антоновского моста на Херсонщине и пресекают попытки ВСУ десантироваться на левый берег Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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