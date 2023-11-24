https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2023

Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:06

2023-11-24T05:06

2023-11-24T06:03

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безопасность

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т-90м

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны."Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Там также уточнили, что особое внимание уделяют повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа, а также скоростному вождению и маневрированию после выполнения огневых задач."Экипаж танка за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстояние до десяти километров. Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — добавили в Минобороны.Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация советского танка Т-90. В сравнении со своим предшественником машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html

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безопасность, россия, т-90м, вооруженные силы рф