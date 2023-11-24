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Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 24.11.2023 (обновлено: 06:03 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478599.html
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2023
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО
Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:06
2023-11-24T06:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
т-90м
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов&quot;, — рассказали в ведомстве.Там также уточнили, что особое внимание уделяют повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа, а также скоростному вождению и маневрированию после выполнения огневых задач."Экипаж танка за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстояние до десяти километров. Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — добавили в Минобороны.Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация советского танка Т-90. В сравнении со своим предшественником машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html
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безопасность, россия, т-90м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-90М, Вооруженные силы РФ
Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО

МО: экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа проходят боевую подготовку по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что особое внимание уделяют повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа, а также скоростному вождению и маневрированию после выполнения огневых задач.
"Экипаж танка за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстояние до десяти километров. Прицельное оборудование танка "Прорыв" позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их", — добавили в Минобороны.
Основной российский боевой танк Т-90М "Прорыв" — это глубокая модернизация советского танка Т-90. В сравнении со своим предшественником машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения.
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05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТ-90МВооруженные силы РФ
 
 
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