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Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.11.2023 (обновлено: 10:12 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478274.html
Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.11.2023
Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" сорвал ночную попытку украинских бойцов переправиться на левый берег Днепра на... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:04
2023-11-24T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя — РИА Новости. Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" сорвал ночную попытку украинских бойцов переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости.ВСУ не смогли десантироваться благодаря работе расчета, которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск "Днепр" с позывным Ротор.&quot;Обстановка на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому уничтожаем. И за нами, как говорится… спокойно будет за нашими спинами&quot;, — рассказал Ротор.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении украинские войска потеряли около 50 убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля. Кроме того, артиллеристы поразили две украинские гаубицы "МСТА-Б".
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Расчет "Града" не позволил украинским военным высадиться на левый берег Днепра
Российский расчет "Града" сорвал попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Командир расчета РСЗО группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор" рассказал, что все чаще на этом направлении сталкивается с натовским вооружением.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя — РИА Новости. Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" сорвал ночную попытку украинских бойцов переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
ВСУ не смогли десантироваться благодаря работе расчета, которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск "Днепр" с позывным Ротор.
«

"Обстановка на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому уничтожаем. И за нами, как говорится… спокойно будет за нашими спинами", — рассказал Ротор.

По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении украинские войска потеряли около 50 убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля. Кроме того, артиллеристы поразили две украинские гаубицы "МСТА-Б".
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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