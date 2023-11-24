https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478274.html

Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.11.2023

Расчет "Града" помешал ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" сорвал ночную попытку украинских бойцов переправиться на левый берег Днепра на... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:04

2023-11-24T05:04

2023-11-24T10:12

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911500207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d56097ee050bb13791cfe1df2c29251.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 ноя — РИА Новости. Российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" сорвал ночную попытку украинских бойцов переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости.ВСУ не смогли десантироваться благодаря работе расчета, которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск "Днепр" с позывным Ротор."Обстановка на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому уничтожаем. И за нами, как говорится… спокойно будет за нашими спинами", — рассказал Ротор.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении украинские войска потеряли около 50 убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля. Кроме того, артиллеристы поразили две украинские гаубицы "МСТА-Б".

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Расчет "Града" не позволил украинским военным высадиться на левый берег Днепра Российский расчет "Града" сорвал попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении, передает корреспондент РИА Новости. Командир расчета РСЗО группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор" рассказал, что все чаще на этом направлении сталкивается с натовским вооружением. 2023-11-24T05:04 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия