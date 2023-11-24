https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html

Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении

Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении - РИА Новости, 24.11.2023

Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении

Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:02

2023-11-24T05:02

2023-11-24T05:02

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и бронетехники ВСУ. На полутораминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолёта и его вылет с аэродрома на боевое задание. Затем демонстрируются пуски ракет с бортов "Аллигаторов" и поражение целей - украинской бронемашины. "Прямое попадание", - констатирует голос по рации. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. "Сейчас выполнили вылет в составе ударной группы: вертолет Ка-52, вертолёт Ми-28, вертолёт Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения Сухопутных войск… По докладу авиационного наводчика взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал штурман-оператор Ка-52М с позывным "Фрукт", доклад которого демонстрируется в ролике. Армейская авиация ВКС РФ в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки задействованных в спецоперации подразделений.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911340124.html

https://ria.ru/20231123/vsu-1911422680.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, безопасность