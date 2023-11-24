https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html
Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении
Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении - РИА Новости, 24.11.2023
Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении
Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:02
2023-11-24T05:02
2023-11-24T05:02
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воздушно-космические силы россии
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ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и бронетехники ВСУ. На полутораминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолёта и его вылет с аэродрома на боевое задание. Затем демонстрируются пуски ракет с бортов "Аллигаторов" и поражение целей - украинской бронемашины. "Прямое попадание", - констатирует голос по рации. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. "Сейчас выполнили вылет в составе ударной группы: вертолет Ка-52, вертолёт Ми-28, вертолёт Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения Сухопутных войск… По докладу авиационного наводчика взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал штурман-оператор Ка-52М с позывным "Фрукт", доклад которого демонстрируется в ролике. Армейская авиация ВКС РФ в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки задействованных в спецоперации подразделений.
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911340124.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны показало кадры работы Ка-52 на Донецком направлении
Минобороны показало кадры работы Ка-52 ВКС на Донецком направлении
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России на донецком направлении по уничтожению опорных пунктов и бронетехники ВСУ.
На полутораминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолёта и его вылет с аэродрома на боевое задание. Затем демонстрируются пуски ракет с бортов "Аллигаторов" и поражение целей - украинской бронемашины.
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"Прямое попадание", - констатирует голос по рации.
В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.
"Сейчас выполнили вылет в составе ударной группы: вертолет Ка-52, вертолёт Ми-28, вертолёт Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения Сухопутных войск… По докладу авиационного наводчика взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал штурман-оператор Ка-52М с позывным "Фрукт", доклад которого демонстрируется в ролике.
Армейская авиация ВКС РФ в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки задействованных в спецоперации подразделений.
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