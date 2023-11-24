https://ria.ru/20231124/sovbez-1911733801.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений - РИА Новости, 24.11.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:13
2023-11-24T20:13
2023-11-24T20:19
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы с СНГ."Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал он.С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230728/zagranuchrezhdeniya-1886798583.html
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владимир путин, россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений
Путин на совещании с СБ предложил обсудить организацию работы загранучреждений
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы с СНГ.
"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал он.
С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения