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Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений - РИА Новости, 24.11.2023
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20:13 24.11.2023 (обновлено: 20:19 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sovbez-1911733801.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений - РИА Новости, 24.11.2023
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:13
2023-11-24T20:19
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы с СНГ."Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал он.С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений

Путин на совещании с СБ предложил обсудить организацию работы загранучреждений

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы с СНГ.
"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал он.
С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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