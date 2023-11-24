https://ria.ru/20231124/sovbez-1911733801.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений

Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений - РИА Новости, 24.11.2023

Путин предложил членам Совбеза обсудить работу загранучреждений

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:13

2023-11-24T20:13

2023-11-24T20:19

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить организацию работы российских загранучреждений, а также вопросы работы с СНГ."Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты их деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал он.С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230728/zagranuchrezhdeniya-1886798583.html

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2023

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владимир путин, россия