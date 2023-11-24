Рейтинг@Mail.ru
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 24.11.2023 (обновлено: 10:34 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/smi-1911507330.html
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев
Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в пятницу в рамках сделки с ХАМАС по прекращению огня и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:22
2023-11-24T10:34
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
восточный иерусалим
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в пятницу в рамках сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начаты соответствующие приготовления, сообщил 13-й канал израильского телевидения.По данным телеканала, около полудня по израильскому времени эта группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу.Перед этим освобожденные заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором они обязуются больше не заниматься терроризмом. Затем они встретятся с представителями Красного Креста, отмечает телеканал.Из тюрьмы Офер освобожденные палестинцы уже вернутся в места своего проживания на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня из сектора Газа будут освобождены 13 заложников.
https://ria.ru/20231124/mask-1911498806.html
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим, красный крест
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим, Красный Крест
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев

13tv: управление тюрем Израиля получило список из 39 освобождаемых палестинцев

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в пятницу в рамках сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начаты соответствующие приготовления, сообщил 13-й канал израильского телевидения.
По данным телеканала, около полудня по израильскому времени эта группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу.
Илон Маск
Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе, пишут СМИ
09:46
Перед этим освобожденные заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором они обязуются больше не заниматься терроризмом. Затем они встретятся с представителями Красного Креста, отмечает телеканал.
Из тюрьмы Офер освобожденные палестинцы уже вернутся в места своего проживания на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.
В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня из сектора Газа будут освобождены 13 заложников.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВосточный ИерусалимКрасный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала