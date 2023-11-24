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СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев
Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в пятницу в рамках сделки с ХАМАС по прекращению огня и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:22
2023-11-24T10:22
2023-11-24T10:34
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в пятницу в рамках сделки с ХАМАС по прекращению огня и освобождению израильских заложников, начаты соответствующие приготовления, сообщил 13-й канал израильского телевидения.По данным телеканала, около полудня по израильскому времени эта группа заключенных должна быть переведена из израильских тюрем в тюрьму Офер на Западном берегу.Перед этим освобожденные заключенные пройдут медицинское обследование и подпишут документ, в котором они обязуются больше не заниматься терроризмом. Затем они встретятся с представителями Красного Креста, отмечает телеканал.Из тюрьмы Офер освобожденные палестинцы уже вернутся в места своего проживания на Западном берегу и Восточном Иерусалиме.В рамках сделки с ХАМАС Израиль ожидает, что сегодня из сектора Газа будут освобождены 13 заложников.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим, красный крест
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим, Красный Крест
СМИ: израильское управление тюрем получило список освобождаемых палестинцев
13tv: управление тюрем Израиля получило список из 39 освобождаемых палестинцев