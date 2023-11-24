"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине
UnHerd: Россия может не соглашаться на переговоры с Западом
Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Запад оказался в слабой позиции, он хочет мира, но для России нет смысла идти на соглашение сейчас, заявил экономист Филип Пилкингтон в статье на британском портале UnHerd.
"Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023-й, — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах. Сейчас, когда военные варианты (выгодного Западу завершения конфликта на Украине. — Прим. ред.) исчерпаны, они желают мира, но находятся в слабой позиции", — считает он.
По мнению эксперта, конфликт на Украине привел к ослаблению экономики Европы. Рост цен на энергоносители уничтожил производственную базу Старого Света и лишил ее конкурентоспособности на мировом рынке, отметил он.
Запад уже исчерпал все ресурсы для поддержки Украины и "не построит им еще одну армию", пишет Пилкингтон. Он отметил, что развал промышленности в США и у союзников привел к нехватке боеприпасов, тогда как Россия показала, что при необходимости может с легкостью производить "невероятное количество" артиллерийских снарядов.
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"Возникает вопрос: зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?" — поинтересовался Пилкингтон.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.