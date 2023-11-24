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"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 24.11.2023 (обновлено: 11:17 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/slabost-1911484424.html
"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине
"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине - РИА Новости, 24.11.2023
"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине
Запад оказался в слабой позиции, он хочет мира, но для России нет смысла идти на соглашение сейчас, заявил экономист Филип Пилкингтон в статье на британском... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T07:22
2023-11-24T11:17
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Запад оказался в слабой позиции, он хочет мира, но для России нет смысла идти на соглашение сейчас, заявил экономист Филип Пилкингтон в статье на британском портале UnHerd. "Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023-й, — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах. Сейчас, когда военные варианты (выгодного Западу завершения конфликта на Украине. — Прим. ред.) исчерпаны, они желают мира, но находятся в слабой позиции", — считает он.По мнению эксперта, конфликт на Украине привел к ослаблению экономики Европы. Рост цен на энергоносители уничтожил производственную базу Старого Света и лишил ее конкурентоспособности на мировом рынке, отметил он.Запад уже исчерпал все ресурсы для поддержки Украины и "не построит им еще одну армию", пишет Пилкингтон. Он отметил, что развал промышленности в США и у союзников привел к нехватке боеприпасов, тогда как Россия показала, что при необходимости может с легкостью производить "невероятное количество" артиллерийских снарядов.&quot;Возникает вопрос: зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?&quot; — поинтересовался Пилкингтон.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html
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в мире, украина, россия, сша, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Европа, Евросоюз
"Тает на глазах". В Британии сделали откровенное заявление об Украине

UnHerd: Россия может не соглашаться на переговоры с Западом

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Запад оказался в слабой позиции, он хочет мира, но для России нет смысла идти на соглашение сейчас, заявил экономист Филип Пилкингтон в статье на британском портале UnHerd.
"Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023-й, — и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах. Сейчас, когда военные варианты (выгодного Западу завершения конфликта на Украине. — Прим. ред.) исчерпаны, они желают мира, но находятся в слабой позиции", — считает он.
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По мнению эксперта, конфликт на Украине привел к ослаблению экономики Европы. Рост цен на энергоносители уничтожил производственную базу Старого Света и лишил ее конкурентоспособности на мировом рынке, отметил он.
Запад уже исчерпал все ресурсы для поддержки Украины и "не построит им еще одну армию", пишет Пилкингтон. Он отметил, что развал промышленности в США и у союзников привел к нехватке боеприпасов, тогда как Россия показала, что при необходимости может с легкостью производить "невероятное количество" артиллерийских снарядов.
«

"Возникает вопрос: зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?" — поинтересовался Пилкингтон.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЕвропаЕвросоюз
 
 
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