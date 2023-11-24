https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html

В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером

В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером - РИА Новости, 24.11.2023

В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером

Следователи завершили расследование в отношении грабителя, которого остановил и задержал в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров, чинивший неподалеку... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:06

2023-11-24T10:06

2023-11-24T10:07

происшествия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

михаил макаров (торгпред)

россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении грабителя, которого остановил и задержал в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров, чинивший неподалеку свою "Оку", сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следователем следственного отдела по Щелково ГСУСК по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия)", - сказала Врадий. Инцидент произошел 23 октября: Макаров поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. По словам Врадий, расследование завершено в кратчайшие сроки. Собранные доказательства легли в основу обвинения, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. "За свой отважный поступок Михаил Викторович награжден правами председателя СК России медалью "За высокую гражданственность", которую сегодня в торжественной обстановке вручил ему руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Юрьевич Стариков", - добавила Врадий. Ранее глава Щелково вручил пенсионеру, у которого есть старая "Ока", сертификат на любую машину отечественного производства. На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома и хотел бы автомобиль "по типу "Нивы".

https://ria.ru/20231124/wildberries-1911499887.html

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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, михаил макаров (торгпред), россия, общество