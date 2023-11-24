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В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером - РИА Новости, 24.11.2023
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10:06 24.11.2023 (обновлено: 10:07 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sk-1911502725.html
В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером
В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером - РИА Новости, 24.11.2023
В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером
Следователи завершили расследование в отношении грабителя, которого остановил и задержал в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров, чинивший неподалеку... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:06
2023-11-24T10:07
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
михаил макаров (торгпред)
россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении грабителя, которого остановил и задержал в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров, чинивший неподалеку свою "Оку", сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Следователем следственного отдела по Щелково ГСУСК по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия)", - сказала Врадий. Инцидент произошел 23 октября: Макаров поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. По словам Врадий, расследование завершено в кратчайшие сроки. Собранные доказательства легли в основу обвинения, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. "За свой отважный поступок Михаил Викторович награжден правами председателя СК России медалью "За высокую гражданственность", которую сегодня в торжественной обстановке вручил ему руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Юрьевич Стариков", - добавила Врадий. Ранее глава Щелково вручил пенсионеру, у которого есть старая "Ока", сертификат на любую машину отечественного производства. На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома и хотел бы автомобиль "по типу "Нивы".
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, михаил макаров (торгпред), россия, общество
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Михаил Макаров (торгпред), Россия, Общество
В Подмосковье будут судить налетчика, задержанного находчивым пенсионером

СК: в Московской области обвинили грабителя, которого остановил пенсионер

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении грабителя, которого остановил и задержал в подмосковном Щелково пенсионер Михаил Макаров, чинивший неподалеку свою "Оку", сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«
"Следователем следственного отдела по Щелково ГСУСК по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия)", - сказала Врадий.
Инцидент произошел 23 октября: Макаров поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским.
По словам Врадий, расследование завершено в кратчайшие сроки. Собранные доказательства легли в основу обвинения, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.
"За свой отважный поступок Михаил Викторович награжден правами председателя СК России медалью "За высокую гражданственность", которую сегодня в торжественной обстановке вручил ему руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Юрьевич Стариков", - добавила Врадий.
Ранее глава Щелково вручил пенсионеру, у которого есть старая "Ока", сертификат на любую машину отечественного производства. На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома и хотел бы автомобиль "по типу "Нивы".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийМихаил Макаров (торгпред)РоссияОбщество
 
 
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