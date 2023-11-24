https://ria.ru/20231124/shoping-1911670642.html

Kaspersky поделился советами для безопасного онлайн-шопинга

Kaspersky поделился советами для безопасного онлайн-шопинга - РИА Новости, 24.11.2023

Kaspersky поделился советами для безопасного онлайн-шопинга

"Лаборатория Касперского" поделилась советами для безопасного онлайн-шопинга в "черную пятницу": критически оценивать крайне щедрые предложения продавца и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:48

2023-11-24T16:48

2023-11-24T18:14

общество

россия

сша

лаборатория касперского

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" поделилась советами для безопасного онлайн-шопинга в "черную пятницу": критически оценивать крайне щедрые предложения продавца и обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова. "Чтобы безопасно совершать покупки, мы рекомендуем: обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке - если оно отличается от настоящего даже на одну букву или там есть необычные символы - это также должно насторожить… критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также проверять, действительно ли компания проводит ту или иную акцию", - сообщила Свистунова. По ее словам, также не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений в почте, мессенджерах или смс и не сообщать посторонним коды из push-уведомлений. В свою очередь следует совершать покупки у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами, проверять домен сайта онлайн-магазина в случае сомнений: если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо - это повод насторожиться. Также лучше использовать надежное защитное решение, "оно предупредит, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс". Она добавила, что злоумышленники часто адаптируют свои схемы под актуальную новостную повестку, например, в "черную пятницу". Ежегодная онлайн-распродажа "черная пятница" стартовала в России 23 ноября в 00.00, она продлится три дня. "Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.

https://radiosputnik.ru/20231124/1911471132.html

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общество, россия, сша, лаборатория касперского