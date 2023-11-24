https://ria.ru/20231124/sharlot-1911754826.html
Мизулина заявила, что против Шарлота возбудил три уголовных дела
Мизулина заявила, что против Шарлота возбудил три уголовных дела - РИА Новости, 25.11.2023
Мизулина заявила, что против Шарлота возбудил три уголовных дела
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что против певца Эдуарда Шарлота возбудил три уголовных дела. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-24T23:17
2023-11-24T23:17
2023-11-25T02:09
шоубиз
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лига безопасного интернета
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что против певца Эдуарда Шарлота возбудил три уголовных дела. "В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, два дела – по статье 354.1 (реабилитация нацизма), а третье - по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14,5 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в петербургском аэропорту "Пулково" певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале Мизулина.
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https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html
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эдуард шарлот, лига безопасного интернета, общество
Шоубиз, Эдуард Шарлот, Лига безопасного интернета, Общество
Мизулина заявила, что против Шарлота возбудил три уголовных дела
На вернувшегося в РФ певца Шарлота завели три уголовных дела