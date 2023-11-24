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Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
17:21 24.11.2023 (обновлено: 17:44 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sharlot-1911678537.html
Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела - РИА Новости, 24.11.2023
Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
Певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:21
2023-11-24T17:44
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. &quot;В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела&quot;, — написала она.По словам Мизулиной, два дела — по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Оскорбление чувств верующих".Артист ситуацию пока не прокомментировал. Два дня назад Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта. За мелкое хулиганство певец получил 13 суток административного ареста.В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.Вскоре после задержания Шарлота в Пулково Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, самарская область, ереван, эдуард шарлот, следственный комитет россии (ск рф), пулково (аэропорт), лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия, Самарская область, Ереван, Эдуард Шарлот, Следственный комитет России (СК РФ), Пулково (аэропорт), Лига безопасного интернета
Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Мизулина сообщила о трех уголовных делах против певца Шарлота

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«

"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", — написала она.

По словам Мизулиной, два дела — по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Оскорбление чувств верующих".
Артист ситуацию пока не прокомментировал.
Два дня назад Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта. За мелкое хулиганство певец получил 13 суток административного ареста.
В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Вскоре после задержания Шарлота в Пулково Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссияСамарская областьЕреванЭдуард ШарлотСледственный комитет России (СК РФ)Пулково (аэропорт)Лига безопасного интернета
 
 
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