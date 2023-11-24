https://ria.ru/20231124/sharlot-1911678537.html

Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела - РИА Новости, 24.11.2023

Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:21

2023-11-24T17:21

2023-11-24T17:44

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", — написала она.По словам Мизулиной, два дела — по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Оскорбление чувств верующих".Артист ситуацию пока не прокомментировал. Два дня назад Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта. За мелкое хулиганство певец получил 13 суток административного ареста.В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.Вскоре после задержания Шарлота в Пулково Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.

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