https://ria.ru/20231124/shantazh-1911583138.html

В Турции заявили, что Израиль шантажирует Запад из-за ситуации в Газе

В Турции заявили, что Израиль шантажирует Запад из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 24.11.2023

В Турции заявили, что Израиль шантажирует Запад из-за ситуации в Газе

Израиль шантажирует ряд западных стран в связи с их позицией по сектору Газа, заявил в пятницу глава Управления по связям администрации турецкого президента... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:54

2023-11-24T13:54

2023-11-24T13:56

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Израиль шантажирует ряд западных стран в связи с их позицией по сектору Газа, заявил в пятницу глава Управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. По словам Алтуна, ряд кризисов, в том числе в секторе Газа, выявили неэффективность нынешней международной системы. В то же время, отметил он, в свете активных дезинформационных кампаний возник "кризис истины", усугубляемый гибридными угрозами. "Кризис истины" в глобальном смысле слился с кризисом демократии, заявил глава Управления по связям администрации турецкого президента. По словам Алтуна, Израиль ведет "фашистскую пропаганду" и стремится к дегуманизации палестинцев и их физическому устранению. "Несколько западных стран подвергаются явному или скрытому шантажу со стороны Израиля. Если вы в СМИ обсуждаете преступления Израиля в отношении палестинцев, вас обвиняют в антисемитизме", - заявил он на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. Алтун подчеркнул, что Анкара "в отличие от всего мира" не будет молча наблюдать за геноцидом в секторе Газа и выступает против действий Тель-Авива. На саммите, центральной темой которого стала борьба с гибридными угрозами, выступят более 60 спикеров из 30 стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция