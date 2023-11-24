https://ria.ru/20231124/semya-1911639720.html

Эксперт призвал не создавать новый госорган по вопросам семьи в России

Эксперт призвал не создавать новый госорган по вопросам семьи в России - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперт призвал не создавать новый госорган по вопросам семьи в России

Создание отдельного госоргана, который будет заниматься вопросами семьи, не нужно - все связанные с этой темой направления уже распределены между министерствами РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:30

2023-11-24T15:30

2023-11-24T15:30

россия

северный кавказ

александр сафонов

ирина киркора

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Создание отдельного госоргана, который будет заниматься вопросами семьи, не нужно - все связанные с этой темой направления уже распределены между министерствами РФ, непонятно, чем он будет заниматься, заявил РИА Новости проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Ранее заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора сообщила РИА Новости о предложении СПЧ создать отдельный госорган по вопросам семьи, который смог бы "консолидировать всю полноту полномочий в сфере поддержки семей". "На сегодняшний день функционал, связанный с демографией, и связанный с социальной защитой находится в ведении министерства труда. Там есть соответствующие департаменты, которые этим вопросом занимаются. Поэтому найти какую-то серьезную дополнительную повестку с точки зрения функционирования нового органа достаточно сложно", - сказал Сафонов. Он отметил, что вопросы дошкольного и школьного образования находятся в компетенции министерства образования. Большая часть задач, связанных с темой семьи - строительство школ, детских садиков, детских поликлиник - это функционал субъектов РФ. Эксперт подчеркнул, что изъять их на уровень федеральной власти практически невозможно. А вопросами культурной среды занимается министерство культуры. "То есть по сути дела создание такого органа приведет к тому, что он просто будет заниматься какой-то общей теоретизацией. Потому что основные функционалы, которые поддерживают семью, распределены между действующими министерствами", - объяснил Сафонов. Он также привел в пример создание отдельного министерства развития Северного Кавказа, которое просуществовало недолго, после чего его функционал был передан министерству экономического развития. Кроме того, в современной истории России было отдельное министерство социальной защиты в начале 90-х годов, которое потом объединили с министерством труда. "Все равно все вопросы, связанные с развитием семейных отношений так или иначе связаны с материальным положением в семье - с занятостью, образованием. Разорвать эти вопросы крайне сложно, скажем так, невозможно", - добавил Сафонов.

https://ria.ru/20231124/semya-1911500374.html

https://ria.ru/20231124/brak-1911519920.html

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россия, северный кавказ, александр сафонов, ирина киркора, общество