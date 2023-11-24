https://ria.ru/20231124/semya-1911500374.html
Семья с восемью детьми из Башкирии получила орден "Родительская слава"
Семья с восемью детьми из Башкирии получила орден "Родительская слава" - РИА Новости, 24.11.2023
Семья с восемью детьми из Башкирии получила орден "Родительская слава"
Регина и Рустам Абдракиповы, воспитывающие восемь детей, награждены орденом "Родительская слава", сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства семьи, труда... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:56
2023-11-24T09:56
2023-11-24T12:35
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УФА, 24 ноя — РИА Новости. Регина и Рустам Абдракиповы, воспитывающие восемь детей, награждены орденом "Родительская слава", сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Башкортостан. "Указом президента России Владимира Путина они награждены орденом "Родительская слава". Абдракиповы живут в благоустроенном, уютном доме под Уфой, они создали все условия для проживания и воспитания детей", — рассказали в региональном ведомстве.Отец семейства работает в муниципальном унитарном предприятии "Центральная районная аптека № 350". Он ведет подсобное хозяйство, все постройки на территории усадьбы созданы его руками. Многодетная мама — Регина Тагировна награждена медалью Республики Башкортостан "Материнская слава" в 2012 году. Она занимается разведением цветов, увлекается вязанием и шитьем, уточнили в пресс-службе. "Семья является примером для окружающих: ведут здоровый образ жизни, родители являются инвалидами по слуху, но, несмотря на это, они адаптированы к жизни в обществе, создали условия для гармоничного развития детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии", — говорится в справе ведомства.Как говорится в пресс-релизе, в семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, чувство ответственности и долга. Уделяется внимание трудовому воспитанию детей: дети помогают родителям в ведении домашнего хозяйства, дома порядок и уют. Абдракиповы пользуются авторитетом и уважением среди односельчан.
https://ria.ru/20231123/kompensatsiya-1911464584.html
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общество, россия, уфа, республика башкортостан, владимир путин
Общество, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Владимир Путин, Хорошие новости
Семья с восемью детьми из Башкирии получила орден "Родительская слава"
Семья с восемью детьми из Башкирии получила орден "Родительская слава"
УФА, 24 ноя — РИА Новости. Регина и Рустам Абдракиповы, воспитывающие восемь детей, награждены орденом "Родительская слава", сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Башкортостан.
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"Указом президента России Владимира Путина они награждены орденом "Родительская слава". Абдракиповы живут в благоустроенном, уютном доме под Уфой, они создали все условия для проживания и воспитания детей", — рассказали в региональном ведомстве.
Отец семейства работает в муниципальном унитарном предприятии "Центральная районная аптека № 350". Он ведет подсобное хозяйство, все постройки на территории усадьбы созданы его руками.
Многодетная мама — Регина Тагировна награждена медалью Республики Башкортостан
"Материнская слава" в 2012 году. Она занимается разведением цветов, увлекается вязанием и шитьем, уточнили в пресс-службе.
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"Семья является примером для окружающих: ведут здоровый образ жизни, родители являются инвалидами по слуху, но, несмотря на это, они адаптированы к жизни в обществе, создали условия для гармоничного развития детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии", — говорится в справе ведомства.
Как говорится в пресс-релизе, в семье царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, чувство ответственности и долга. Уделяется внимание трудовому воспитанию детей: дети помогают родителям в ведении домашнего хозяйства, дома порядок и уют. Абдракиповы пользуются авторитетом и уважением среди односельчан.
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