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Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору - РИА Новости, 24.11.2023
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Туризм
 
16:22 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/sbor-1911620197.html
Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору
Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору - РИА Новости, 24.11.2023
Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору
В Ставрополье к концу ноября собрали на 60 миллионов рублей больше курортного сбора, чем планировалось за год, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:22
2023-11-24T16:22
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Ставрополье к концу ноября собрали на 60 миллионов рублей больше курортного сбора, чем планировалось за год, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале."Идем с опережением плана по курортному сбору. Еще не начался декабрь, а от сбора уже поступило на 60 миллионов рублей больше, чем планировалось за весь год. Каждый рубль имеет целевое назначение: улучшать курорты Кавминвод", - написал глава региона. По его словам, за все время курортный сбор принес региону 1,7 миллиарда рублей. "Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик наших городов-курортов, - сообщил губернатор. - В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны. В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора".Владимиров уточнил, что уже сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Курортный сбор
Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору

В Старополье собрали 1,7 миллиарда рублей курортного сбора

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПарк "Цветник" и кофейня Гукасова в Пятигорске
Парк Цветник и кофейня Гукасова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Ставрополье к концу ноября собрали на 60 миллионов рублей больше курортного сбора, чем планировалось за год, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
"Идем с опережением плана по курортному сбору. Еще не начался декабрь, а от сбора уже поступило на 60 миллионов рублей больше, чем планировалось за весь год. Каждый рубль имеет целевое назначение: улучшать курорты Кавминвод", - написал глава региона.

По его словам, за все время курортный сбор принес региону 1,7 миллиарда рублей. "Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик наших городов-курортов, - сообщил губернатор. - В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны. В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора".
Владимиров уточнил, что уже сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске.
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