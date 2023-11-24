Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору
В Старополье собрали 1,7 миллиарда рублей курортного сбора
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Ставрополье к концу ноября собрали на 60 миллионов рублей больше курортного сбора, чем планировалось за год, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
"Идем с опережением плана по курортному сбору. Еще не начался декабрь, а от сбора уже поступило на 60 миллионов рублей больше, чем планировалось за весь год. Каждый рубль имеет целевое назначение: улучшать курорты Кавминвод", - написал глава региона.
По его словам, за все время курортный сбор принес региону 1,7 миллиарда рублей. "Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик наших городов-курортов, - сообщил губернатор. - В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны. В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора".
По его словам, за все время курортный сбор принес региону 1,7 миллиарда рублей. "Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать 38 объектов, которые формируют облик наших городов-курортов, - сообщил губернатор. - В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны. В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора".
Владимиров уточнил, что уже сегодня в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске.