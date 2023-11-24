https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911636969.html

Россия и Белоруссия восстановили свои экономики после санкций, заявил посол

Россия и Белоруссия восстановили свои экономики после санкций, заявил посол - РИА Новости, 24.11.2023

Россия и Белоруссия восстановили свои экономики после санкций, заявил посол

Россия и Белоруссия быстро восстановили свои экономики, компенсировали потери прошлого года и показывают сравнительно неплохие темпы роста, заявил российский... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:24

2023-11-24T15:24

2023-11-24T16:27

экономика

россия

белоруссия

минск

борис грызлов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

санкции в отношении россии

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Россия и Белоруссия быстро восстановили свои экономики, компенсировали потери прошлого года и показывают сравнительно неплохие темпы роста, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов на заседании коллегий Минсельхозов РФ и Белоруссии. "Вопреки ожиданиям наших недругов, экономики России и Беларуси быстро восстановились, компенсировали потери прошлого года и показывают сравнительно неплохие темпы роста. В определенной степени это стало возможным благодаря реализации двустороннего сотрудничества по укреплению Союзного государства и реализации 28 союзных программ. На данном этапе часть из них уже выполнена, а ряд оставшихся находится на завершающем этапе реализации", - сказал Грызлов.По его словам, Белоруссия - проверенный временем поставщик качественной техники для российских сельхозпроизводителей. Минск поставляет в РФ белорусские тракторы, комбайны, зерносушилки и прочие агрегаты. Он также добавил, что за короткий срок у стран получилось переориентировать поставки минеральных удобрений, создать новые каналы и взаиморасчеты. Среди достигнутых результатов он упомянут и о планомерной работе по интеграции информационных систем прослеживаемости товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. "Наши страны долгие годы плодотворно сотрудничают в сельскохозяйственной сфере. Главный результат такого взаимодействия - это обеспечение продовольственной безопасности, социальной стабильности. Учитывая специфику и специализацию российско-белорусского сельхозпроизводства можно с уверенностью говорить, что наши производители дополняют друг друга, реагируют на потребности, обеспечивают поставки тех или иных видов сырья и продовольствия. Разумеется, в некоторых сегментах рынка присутствует и здоровая конкуренция. В итоге сами потребители голосуют рублем за тот или иной товар на полках магазинов", - отметил посол РФ. Он напомнил также, что около 80% белорусского экспорта продовольствия ориентировано на Россию. "Этот факт говорит о том, что качественные белорусские продукты занимают достойное место на столах россиян. По данным за минувший год Беларусь, с долей 16,4% уверенно занимает первое место среди стран-импортеров продовольственной продукции в России. В данном сегменте сохраняется положительное для Беларуси внешнеторговое сальдо, вносящее существенный вклад в стабильное функционирование экономики страны", - сказал Грызлов.

https://ria.ru/20231123/deripaska-1911317329.html

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экономика, россия, белоруссия, минск, борис грызлов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), санкции в отношении россии