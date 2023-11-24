https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911479551.html

В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ

В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ

Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:35

2023-11-24T05:35

2023-11-24T11:46

россия

нью-джерси

москва

politico

владимир путин

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155605/74/1556057478_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac32b67ff821e358a7aec24ad7084ae2.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией, пишет Politico."Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи", — говорится в публикации.По словам автора, речь идет об американских подразделениях японской Kyocera, у которой есть дочерние компании в России. Как отметило издание, в черный список могли также попасть Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и прочие крупные фирмы.По информации Politico, губернатор штата Фил Мерфи подписал указ о санкциях в отношении связанных с Москвой фирм вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Компаниям также ограничили субсидирование и вложения из пенсионного фонда штата.В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html

https://ria.ru/20231121/rossiya-1910739659.html

россия

нью-джерси

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нью-джерси, москва, politico, владимир путин, санкции в отношении россии