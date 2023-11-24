https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911479551.html
В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ
В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ
Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией, пишет Politico. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:35
2023-11-24T05:35
2023-11-24T11:46
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти штата Нью-Джерси приостановили действие закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией, пишет Politico."Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи", — говорится в публикации.По словам автора, речь идет об американских подразделениях японской Kyocera, у которой есть дочерние компании в России. Как отметило издание, в черный список могли также попасть Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и прочие крупные фирмы.По информации Politico, губернатор штата Фил Мерфи подписал указ о санкциях в отношении связанных с Москвой фирм вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Компаниям также ограничили субсидирование и вложения из пенсионного фонда штата.В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html
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россия, нью-джерси, москва, politico, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Нью-Джерси, Москва, Politico, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В Нью-Джерси приостановили действие закона о российских санкциях, пишут СМИ
Штат США Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией