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В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 24.11.2023 (обновлено: 03:17 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией
Западные санкции против России потерпели полный провал, их потребуется отменить для заключения мирного соглашения на Украине, пишет аналитик София Ампгкариан в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:05
2023-11-24T03:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные санкции против России потерпели полный провал, их потребуется отменить для заключения мирного соглашения на Украине, пишет аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.&quot;Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией&quot;, — считает автор.Она также обратила внимание на эффективные меры, с помощью которых Москва смогла противостоять экономической войне. Автор напомнила, что Банк России "очень быстро" отреагировал на санкции Запада, ограничив свободное движение капитала за рубеж и подняв ключевую ставку до 20 процентов.Обозреватель добавила, что рестрикции не помешали росту российской внешней торговли. По ее мнению, западные политики значительно недооценили готовность стран мира игнорировать экономические ограничения.Кроме того, считает эксперт, заявления Запада о скором "коллапсе" российской экономики предназначаются для утешения избирателей, которые страдают от "сопутствующих" последствий ограничительной политики.&quot;Они (санкции против России. — Прим. ред.) стали самым ярким примером провала санкционной политики&quot;, — резюмировала Ампгкариан.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html
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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией

RS: Западу нужно отменить санкции, чтобы РФ согласилась на мир

© AP Photo / Jacquelyn MartinВид на здание конгресса США в Вашингтоне
Вид на здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вид на здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Западные санкции против России потерпели полный провал, их потребуется отменить для заключения мирного соглашения на Украине, пишет аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.
«

"Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции (и замороженные активы России) могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией", — считает автор.

Она также обратила внимание на эффективные меры, с помощью которых Москва смогла противостоять экономической войне. Автор напомнила, что Банк России "очень быстро" отреагировал на санкции Запада, ограничив свободное движение капитала за рубеж и подняв ключевую ставку до 20 процентов.
Обозреватель добавила, что рестрикции не помешали росту российской внешней торговли. По ее мнению, западные политики значительно недооценили готовность стран мира игнорировать экономические ограничения.
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Кроме того, считает эксперт, заявления Запада о скором "коллапсе" российской экономики предназначаются для утешения избирателей, которые страдают от "сопутствующих" последствий ограничительной политики.
«

"Они (санкции против России. — Прим. ред.) стали самым ярким примером провала санкционной политики", — резюмировала Ампгкариан.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления государства — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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